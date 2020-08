Messi à l’Inter Milan ? « C’est faisable financièrement » pour Massimo Moratti

Ancien président de l’Inter, Massimo Moratti estime que le club italien a les moyens financiers pour s’offrir Lionel Messi.

Lorsqu’il est question du débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, nombreux sont ceux à mettre en avant que le Portugais est plus méritant car il a toujours cherché à se mettre en danger en changeant trois fois de clubs et en réussissant de partout, au contraire de la Pulga. Messi est un enfant du et a tout gagné sous le maillot blaugrana. Pourquoi partir donc ?

Messi proche d'une prolongation au Barça

Ces dernières semaines, la rumeur d’un intérêt prononcé de l’ pour le génie argentin a fait surface, avant que les dirigeants milanais n’y mettent un frein. Pourtant, pour l’ancien président du club Massimo Moratti, les Nerazzurri ont tout pour séduire Messi.

"Je ne suis plus qu’un simple fan de l’Inter maintenant, donc je n’ai aucune information particulière qui émane de l’intérieur du club, a-t-il confié au Quotidiano Sportivo. Cela étant dit, je sais que Suning a tout ce qu’il faut pour amener Messi à Milan, en termes de ressources et de compétences."

Entre pouvoir et vouloir, il n’y a qu’un pas que les propriétaires du club ne sont pas prêts à franchir. Tout comme Lionel Messi qui devrait très certainement finir sa carrière en Europe dans son club formateur avant de repartir en pour boucler la boucle.