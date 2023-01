Retrouvez les stats les plus marquantes de PSG-Anngers grâce à Opta.

● Paris compte 47 points après 18 matches de Ligue 1 2022/23, 4e plus haut total d’une équipe à ce stade après… Paris en 2015/16 (48), Lyon en 2006/07 (49) et Paris en 2018/19 (50).

● Angers compte 8 points après 18 matches de Ligue 1 2022/23, son pire total à ce stade dans l’élite. Les 7 équipes avec ce total ou moins à ce stade ont été reléguées, 6 d’entre elles terminant même dernières du championnat.

● Angers a perdu chacun de ses 10 derniers matches de Ligue 1, la plus longue série de son histoire et la plus longue pour une équipe depuis Dijon entre janvier et avril 2021 (12).

● Sous l’ère QSI, Paris a remporté 22 de ses 25 matches de Ligue 1 l’ayant opposé à une lanterne rouge du championnat (2 nuls, 1 défaite).

● Paris est invaincu lors de ses 38 derniers matches à domicile toutes compétitions confondues (32 victoires, 6 nuls), la 2e plus longue série de son histoire après avril 2016-février 2018 (51).

● Paris a réussi 771 passes dans ce match, son plus haut total lors d’un match de Ligue 1 depuis le 10 septembre 2020 (813 à Lens).

● Paris est la seule équipe de Ligue 1 à avoir toujours gagné après avoir ouvert le score cette saison (14/14). Le club de la capitale reste même sur 43 matches sans revers dans ce cas de figure (40 victoires, 3 nuls), remportant les 16 derniers.

● Hugo Ekitike est impliqué dans 6 buts lors de ses 6 derniers matches toutes compétitions confondues (4 buts, 2 assists), après n’avoir été décisif lors d’aucune de ses 10 premières rencontres avec Paris. L’attaquant a marqué 3 buts en 6 tirs cadrés cette saison en Ligue 1.

● Lionel Messi est impliqué dans 18 buts en Ligue 1 cette saison (8 buts, 10 assists), seul son partenaire Neymar a été plus décisif dans l’élite (21). Au total, toutes compétitions confondues avec Paris, il est impliqué dans 52 buts en 54 matches (24 buts, 28 assists).

● Nordi Mukiele a délivré 3 assists en 16 matches de Ligue 1 avec Paris cette saison, soit 3 fois plus que lors de ses 50 premières rencontres dans l’élite avec Montpellier (1). C’est la 2e fois qu’il délivre 2 assists dans un même match des 5 grands championnats, après le 8 mai 2022 avec Leipzig contre Augsbourg.