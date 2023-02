Messi à Arsenal ? La vérité éclate

Arsenal était à deux doigts de signer Lionel Messi alors qu'il était encore un jeune joueur de l'équipe de Barcelone.

En 2003, alors que les Gunners travaillaient pour faire venir Cesc Fabregas de la Liga, l'équipe lorgnait également sur Messi.

Un problème de permis de travail

L'ancien recruteur d'Arsenal, Francis Cagigao, a raconté au journal espagnol AS à quel point le club de Premier League était proche de signer le récent vainqueur de la Coupe du monde.

"La première fois que je l'ai vu, c'était à Lloret de Mar, au tournoi MIC, alors qu'il venait d'avoir 15 ans. Il était déjà un phénomène. La situation de Messi n'était pas réglementée et il était impossible pour lui d'avoir un permis de travail au Royaume-Uni", a déclaré Cagigao.

"Il a eu plusieurs réunions avec Horacio Gaggioli, son représentant à l'époque, mais c'était impossible. L'affaire Piqué ne s'est pas faite à cause d'une question bureaucratique un peu complexe. Au final, nous avons signé Cesc Fábregas, issu de cette grande équipe de cadets du Barça.

"Il y a un Arsenal avant Wenger et un autre après lui. L'Arsenal actuel ne pourrait pas être compris sans sa présence pendant tant d'années. C'est pourquoi il a une statue dans le stade.

Cagigao poursuit : "Je pense qu'il a révolutionné le football anglais quand il est arrivé et qu'il est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club, en remportant trois championnats, huit coupes, en étant finaliste de la Ligue des champions... et il l'a fait avec des budgets qui, aujourd'hui, seraient considérés comme ridicules."

Arsenal n'a pas réussi à obtenir un permis de travail pour Messi, ce qui a mis fin à ses espoirs de faire venir la star au nord de Londres.