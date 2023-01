Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient renouer leur rivalité sur le terrain. Al-Hilal préparerait une offre de 300 millions de dollars.

Après des semaines de spéculation, Ronaldo a signé pour le club saoudien d'Al-Nassr en décembre dans un contrat d'une valeur de 175 millions de livres par an. Aujourd'hui, il a été rapporté que le rival d'Al-Nassr, Al-Hilal, prépare un plan élaboré pour recruter Messi cet été.

Selon Mundo Deportivo, Al-Hilal est prêt à offrir au vainqueur de la Coupe du monde 2022 la somme colossale de 300 millions de dollars (247,4 millions de livres sterling) par an pour jouer dans la Saudi Pro League. Le joueur de 35 ans sera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain cet été, bien qu'il existe une option pour une année supplémentaire. Messi aurait assuré qu'il signerait une prolongation avec le club français et passerait au moins une saison de plus au Parc des Princes avant d'explorer d'autres options.

Jorge Messi, le père et agent de Leo, se serait déjà rendu en Arabie Saoudite pour discuter d'un éventuel transfert. Nasser Al-Attiyah, un proche de l'Emir du Qatar, a mis de l'huile sur le feu après avoir déclaré : "Messi, son prochain club après son départ du Paris Saint-Germain, sera l'Arabie Saoudite".