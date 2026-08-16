Arsenal aborde une phase délicate de son activité estivale, ses calculs concernant le renforcement de la ligne d'attaque s'étant heurtés à une situation décisive qui menace de compliquer son plan avant la fermeture du marché des transferts.

Les regards du club londonien se tournent vers Victor Osimhen, l'attaquant de Galatasaray, alors que la piste menant à Julian Alvarez reste difficile, l'Atlético de Madrid ayant fixé à 150 millions de livres sterling le montant nécessaire pour accepter son départ.

Malgré l'intérêt d'Arsenal pour l'attaquant nigérian, Galatasaray a informé le club anglais qu'Osimhen ne partirait pas avant la fin de la période des transferts estivaux.

Dursun Özbek, le président de Galatasaray, tient au maintien du joueur, après que le club a refusé une offre de 130 millions d'euros, soit l'équivalent d'environ 111 millions de livres sterling, en provenance d'Al-Hilal, en Arabie saoudite.

Le site 343 Digital a rapporté les propos d'Özbek à ses proches : « Je n'accepterai aucun accord qui nuise à Galatasaray ou qui ne serve pas les intérêts du club. Quelle que soit la contrepartie financière, je ne vendrai pas Osimhen. »

Osimhen a rejoint Galatasaray en provenance de Naples contre 75 millions d'euros, et a inscrit 59 buts en 74 matches avec le club turc, contribuant à son sacre en championnat lors des deux dernières saisons.

À lire aussi : va-t-il briser sa politique stricte ? La Juventus prépare un coup audacieux avec Manchester United

La réponse d'Arsenal et Osimhen

Malgré la position de la direction de Galatasaray, le journal turc Sözcü a rapporté qu'Arsenal et Mikel Arteta restent déterminés à recruter Osimhen, qu'ils considèrent comme une option moins complexe que le dossier Alvarez, d'après ce qu'a rapporté le site Metro.

Osimhen n'a pas fermé la porte à un départ, déclarant après le premier match de Galatasaray en championnat cette saison : « Les rumeurs sont toujours présentes durant les périodes de transferts. Je vais me concentrer sur mon travail, et ensuite nous verrons ce qui se passera. »

L'intérêt d'Arsenal pour Osimhen intervient après une saison en dents de scie de l'attaquant suédois Viktor Gyökeres, qui a rejoint le club contre 64 millions de livres sterling l'été dernier.

John Obi Mikel, l'ancienne star du Nigeria, avait conseillé à son compatriote Osimhen de rejoindre un club qui dispute la Ligue des champions, estimant qu'Arsenal pourrait être la destination qui lui convient, dans la mesure où il souhaite disputer la compétition européenne et prouver ses qualités dans l'un des grands championnats.

La démarche d'Arsenal coïncide avec les difficultés de Galatasaray à convaincre Gabriel Martinelli, le joueur ayant la plus grande ancienneté au sein d'Arsenal, de rejoindre le championnat turc.

À lire aussi : une mission exceptionnelle en l'absence du numéro 9, tous les regards du Barça braqués sur Gordon

À lire aussi : « Il a rendu le match plus beau », la presse turque analyse les débuts de Salah avec Trabzonspor