Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, s'est exprimé sur ses choix pour la liste des Three Lions, qui se préparent à débuter les rencontres de la Ligue des nations de l'UEFA lors de la prochaine trêve internationale. Le début se fera face à l'Espagne au stade de Wembley le 26 septembre en cours, avant d'affronter la Croatie et la Tchéquie (aller-retour).

Lors de la conférence de presse consacrée à l'annonce de la liste, tenue ce vendredi, Tuchel a évoqué les raisons de la convocation de Cole Palmer et de Trent Alexander-Arnold, tous deux absents lors du Mondial. Il a ainsi déclaré, selon les propos rapportés par le site « Sky Sports » : « Ils ont réalisé un bon début de saison et n'ont commis aucune erreur. Nous avons simplement choisi d'autres joueurs durant la période écoulée, et nous voici désormais face à une nouvelle compétition. Cole a retrouvé ses statistiques remarquables en matière de passes décisives et de buts importants, et je pense qu'il a l'envie de s'affirmer. Il en va de même pour Trent : il n'a jamais été écarté de nos plans, et c'est là son occasion de montrer sa meilleure version au sein du groupe en tant qu'arrière droit. »

Au sujet de la nature de la concurrence et du rôle attendu d'Alexander-Arnold pour se battre pour sa place, Tuchel a précisé : « Il doit afficher le niveau requis, car c'est une concurrence ouverte. Il n'était pas avec nous à la Coupe du monde parce que nous avons fait confiance à d'autres joueurs, et je maintiens cette décision, mais le moment est venu pour lui de se battre pour sa place. Il a toujours montré qu'il était prêt à se battre, et c'est désormais à lui de le prouver durant ce long stage. »

À propos des entraves aux plans de continuité pour les noms de la liste de la Coupe du monde en raison des blessures, le sélectionneur des Three Lions a commenté : « La porte est toujours ouverte en fonction des performances et du comportement d'engagement envers l'esprit d'équipe que nous avons bâti. Je m'attendais à une plus grande continuité de la structure de la Coupe du monde, mais beaucoup d'entre eux ont été absents pour blessure, ce qui donne l'occasion à d'autres joueurs de se distinguer. Nous ne transigerons pas sur cet état d'esprit de fraternité qui nous a menés loin, et je ne changerai pas beaucoup les compositions durant les matchs afin d'éviter de les épuiser. »

Interrogé sur la réduction de l'écart avec les grandes sélections et les chances de l'équipe après la victoire face à la France lors du match de classement pour les troisième et quatrième places de la Coupe du monde, Tuchel a affirmé : « C'est un début formidable pour disputer la Ligue des nations de l'UEFA. Nous avons obtenu d'excellents résultats en qualifications, nous avons disputé 10 matchs aux États-Unis, remporté 8 victoires, concédé un match nul et subi une seule défaite, qui fait encore beaucoup souffrir à ce jour. Cette belle série de matchs, nous voulons la reproduire et aller loin en Ligue des nations. »

Il a ajouté : « Nous avons le sentiment que le nouveau cycle a commencé par la victoire face à la France, qui possède peut-être la liste la plus forte au monde, et cette victoire oriente la trajectoire de la prochaine étape. Nous ressentons aussi une réduction de l'écart avec l'Espagne, championne du monde, et nos motivations ne pourraient être plus élevées. »

Concernant les raisons de l'absence du défenseur Ben White de la liste, Tuchel a révélé : « Ben White s'est retiré en raison d'une blessure après avoir réalisé un début remarquable avec Arsenal et retrouvé son meilleur niveau en association avec Bukayo Saka sur le côté droit, ce qui a énormément de valeur pour nous. Mais la malchance poursuit toujours Ben aux moments décisifs, lorsque vient la convocation. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

En réponse à une question relative à ses ambitions contractuelles et à la possibilité de concourir de nouveau pour la Coupe du monde, l'entraîneur allemand a précisé : « L'étoile ne s'obtient qu'avec le titre de la Coupe du monde, mais mon contrat prolongé porte sur les compétitions de l'Euro. Notre objectif actuel est de tenter de remporter le titre de la Ligue des nations de l'UEFA et de bâtir sur une base solide en préparation de l'Euro organisé sur notre terre. »

Sur la question de savoir s'il ressent quelque regret de ne pas avoir convoqué Palmer et Trent lors de la dernière phase finale de la Coupe du monde, Tuchel a insisté : « J'étais très satisfait des choix de la liste et nous avons passé sept semaines formidables ensemble. Les décisions lors du match contre l'Argentine ont été cruciales, et en tant qu'entraîneur, on ne garantit pas toujours les résultats. Je ne laisserai pas 30 minutes en Coupe du monde l'emporter sur notre évaluation de ce que nous avons accompli. »

Interrogé sur le travail attendu de Morgan Gibbs-White et de Palmer pour conserver leur place, Tuchel a souligné : « Nous pouvons constater l'état de forme que traverse Morgan et ses prestations décisives avec Nottingham Forest. La convocation est une chose, et livrer la performance sur le terrain en est une autre ; c'est pourquoi Cole doit afficher ses solides statistiques pour justifier sa présence et s'assurer une place de titulaire. »

À propos de la nature du bilan et de la mise en œuvre administrative avec la Fédération anglaise après la Coupe du monde, Tuchel a déclaré en riant : « Ils m'ont réprimandé à cause des changements que j'ai effectués… Je plaisante ! J'ai ressenti un soutien total de la direction tout au long du tournoi, et même avant le match contre le Mexique, ils m'ont assuré de leur pleine confiance. Je n'avais pas le moindre doute quant à la poursuite de notre collaboration, et une réflexion continue est indispensable pour développer les expériences. »

Au sujet des sentiments mitigés qui l'accompagnent après l'élimination de la Coupe du monde, Tuchel a reconnu : « Je travaille encore à faire passer le bon message avant la rencontre face à l'Espagne, car mes sentiments restent mêlés. Nous avons créé une grande foi chez les supporters pour aller loin, ce qui a rendu l'amertume de l'élimination doublement forte. Mais parmi les points positifs, nous avons bâti un esprit de famille et un état d'esprit de ne jamais abandonner. »