Eli Junior Kroupi a adressé un message rassurant à ses supporters quelques heures après avoir subi une intervention chirurgicale délicate qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois, à un moment sensible où le Barça l'avait dans le viseur comme remplaçant potentiel de Julián Álvarez.

Le jeune attaquant français (20 ans), dont le nom a été associé à un transfert au Camp Nou en cas d'échec du dossier Álvarez, à condition que l'opération ne dépasse pas la barre des 100 millions d'euros fixée par Bournemouth, s'est retrouvé provisoirement hors des plans après l'annonce de sa nécessité d'être opéré du pied gauche.

Le Barça avait présenté deux offres pour recruter Kroupi selon le journal français L'Équipe, offres rejetées par le club anglais, avant que les choses ne se compliquent davantage avec l'annonce que le joueur a subi une intervention chirurgicale mercredi, qui l'éloignera pour une durée de 3 à 4 mois.

Depuis son lit d'hôpital, Kroupi a publié une photo en compagnie de ses parents sur ses comptes de réseaux sociaux, et a commenté : « Merci à tous pour vos messages, ma famille et moi sommes très touchés. L'opération s'est bien passée, et je me concentre désormais pleinement sur ma récupération. À bientôt. »

L'absence du prometteur attaquant est ainsi confirmée jusqu'en octobre ou novembre prochain, ce qui lui fera manquer une grande partie de la saison, et pourrait entraver toute éventuelle démarche de transfert cet été.

Kroupi s'était illustré de manière remarquable depuis son arrivée à Bournemouth en provenance de Lorient l'été dernier, disputant 35 matchs au cours desquels il a inscrit 13 buts, et il a été l'un des principaux contributeurs à la sixième place du club en Premier League et à la qualification pour la Ligue Europa sous la direction d'Andoni Iraola, avant que Marco Rose ne lui succède après le départ du technicien espagnol pour Liverpool.