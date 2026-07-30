L'Anglais Marcus Rashford a adressé un message d'adieu à Barcelone, annonçant la fin de son aventure avec le club catalan après l'expiration de son prêt, la direction ayant décidé de ne pas lever l'option d'achat de son contrat auprès de Manchester United.

Rashford a publié un message sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à son expérience avec Barcelone, affirmant que la période passée au sein du club restera l'une des étapes marquantes de sa carrière.

La star anglaise a déclaré : « Je suis extrêmement reconnaissant envers tout le monde au club d'avoir fait de mon passage ici une expérience positive et inoubliable. J'ai savouré chaque instant, et je garderai de nombreux souvenirs particuliers. »

Il a ajouté : « Je souhaite au club et à tous ses supporters beaucoup de réussite et de succès pour la saison prochaine. Visca Barça ! »

Rashford a accompagné son message de deux photos, la première du maillot de Barcelone portant son nom et son numéro, la seconde tirée de l'un de ses matchs sous les couleurs du club catalan.

Durant son prêt, l'international anglais a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 14 buts et délivré 14 passes décisives, laissant une empreinte offensive nette avec l'équipe.

Le message de Rashford a suscité de nombreuses réactions de la part de ses anciens coéquipiers à Barcelone, plusieurs joueurs tenant à lui faire leurs adieux, parmi lesquels Raphinha, Gavi et Bernal.

Bernal a écrit en commentaire du message de Rashford : « Je te souhaite bonne chance, mon frère, ce fut un plaisir de partager le vestiaire avec un joueur comme toi. »

Rashford tire ainsi le rideau sur son aventure avec Barcelone, après son retour à Manchester United à l'issue du prêt, dans l'attente de voir son avenir se décider lors du présent mercato estival.

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