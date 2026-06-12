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Message codé… L’agent de Salah alimente le mystère sur le prochain coup

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Rami Abbas met fin aux spéculations

Alors que les spéculations sur l’état de santé de Mohamed Salah et son avenir à Liverpool allaient bon train, son agent, Rami Abbas, a publié un message bref et catégorique pour couper court aux rumeurs colportées par la presse locale et internationale.

Le capitaine des Pharaons avait diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux pour annoncer son départ des Reds à l’issue de la saison 2025-2026, après neuf années passées sous le maillot rouge.

Sur son compte officiel « X », Abbas a tweeté : « Mohamed va très bien, et ni lui ni moi ne souhaitons discuter de nos projets d’avenir sensibles avec des personnes qui n’y sont pas concernées ; nous tenons tous deux beaucoup à la confidentialité de ces questions. »

Il a ajouté : « Oui, les gens peuvent poser des questions et obtenir la réponse polie habituelle, mais c’est tout », indiquant que le joueur et son entourage s’engagent à ne pas dévoiler les détails de l’étape suivante et précisant que leurs réponses sont généralement courtoises sans entrer dans les détails.

Ces précisions sont livrées alors que la presse, en Égypte comme en Europe, multiplie les spéculations sur l’avenir du Pharaon, auteur de performances remarquables sous le maillot des Reds et courtisé par plusieurs grands clubs du Vieux Continent.

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Réputé pour régler ses affaires professionnelles avec sang-froid, l’international égyptien préfère se concentrer sur ses performances sur le terrain, à l’abri du tumulte médiatique.

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