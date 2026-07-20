Mérite-t-il le Ballon d’Or ? À Paris, on salue la saison exceptionnelle de Fabián Ruiz

Le Paris Saint-Germain a rendu hommage à sa star espagnole Fabián Ruiz, à l’issue d’une des saisons les plus abouties de sa carrière, couronnée par le sacre de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026.

Le club parisien a publié une photo du milieu de terrain, vêtu du maillot de la Roja, entouré des trophées glanés au cours de l’exercice écoulé, avec la mention « WON IT ALL », soulignant l’année exceptionnelle de l’international espagnol.

Outre le sacre mondial, le milieu de terrain a conclu l’exercice avec un palmarès XXL : championnat et Coupe de France, Ligue des champions, Supercoupe de France, Supercoupe d’Europe et Coupe intercontinentale avec le PSG, avant d’ajouter le trophée suprême avec la Roja.

Au niveau international, le milieu de terrain a également continué à battre des records, atteignant 50 sélections avec l’Espagne sans la moindre défaite, une série exceptionnelle qui souligne son influence décisive au sein de la « Roja » ces dernières années.

Le titre mondial n’a pas été son seul fait d’armes : en 2026, il est devenu le seul joueur à remporter la Ligue des champions puis la Coupe du monde la même année, intégrant ainsi un club très fermé qui compte parmi ses membres Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Roberto Carlos, Sami Khedira et Raphaël Varane.

Une saison d’exception qui ravive le débat sur sa candidature au Ballon d’Or, tant ses performances individuelles et son impact collectif ont brillé au plus haut niveau.

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