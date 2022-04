"Merci Anfield" - Cristiano Ronaldo salue les fans de Liverpool

La superstar de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a exprimé sa gratitude envers les supporters de Liverpool qui ont manifesté publiquement leur soutien à la famille de l'international portugais lors d'un match de Premier League à Anfield entre les Reds et les Red Devils, alors que le Portugais n'a pas encore digéré la mort de son fils.

CR7 sort du silence

Le Portugais de 37 ans a révélé lundi qu'après avoir vu sa compagne Georgina Rodriguez donner naissance à des jumeaux, son nouveau-né était malheureusement décédé. Sa fille, en revanche, était en bonne santé. L'international portugais a donc manqué le déplacement de Manchester United dans la Mersey mardi, après avoir demandé à la presse et aux supporters de lui laisser, ainsi qu'à sa famille, le temps de faire son deuil en paix.

Cristiano Ronaldo touché par un drame personnel

Néanmoins, Cristiano Ronaldo a adressé des mots de remerciement à ceux qui l'ont applaudi à la septième minute de ce match avant de livrer une interprétation passionnée de "You'll Never Walk Alone". Après avoir vu l'hommage émouvant, Cristiano Ronaldo a posté sur les médias sociaux : "Un seul monde... Un seul sport... Une seule famille mondiale... Merci, Anfield. Moi et ma famille n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion".

La famille de CR7 remercie les fans des Reds

La sœur de Ronaldo, Elma, a posté : "Merci pour ce Liverpool. Nous n'oublierons jamais ce que tu as fait aujourd'hui". Sa sœur Katia a ajouté que le geste allait "bien au-delà du football", tandis que la mère de Ronaldo, Dolores Aveiro, a posté une citation de la bible. Elle a écrit : "Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tout ton chemin, reconnais-le et il dirigera tes sentiers."

L'article continue ci-dessous

Instagram.com/elma_oficial

Avant d'affronter Liverpool, dans un match qu'ils ont perdu 4-0, Manchester United a déclaré dans un communiqué sur le site officiel du club : "Une minute d'applaudissements dirigée par les supporters aura lieu à la septième minute du match en hommage à l'attaquant portugais et à sa compagne Georgina, après qu'ils aient annoncé la perte de leur nouveau-né lundi".

"Les messages de soutien du monde du football affluent continuellement sur les médias sociaux et toutes les pensées vont à la famille Ronaldo en ce moment. Bien que United et Liverpool partagent la plus grande rivalité du football anglais, il existe un respect profondément ancré entre les deux clubs et cela sera souligné par la minute d'applaudissements, qui a été initialement suggérée par les fans de l'équipe de la Mersey."