Mercato - West Bromwich veut concurrencer l’OL sur Slimani

A la recherche d’un renfort offensif, le club anglais s’est positionné sur l’attaquant algérien, également courtisé par l’OL.

Il ne reste que cinq jours avant la fermeture du marché des transferts et les clubs européens commencent à rentrer dans la fameuse période du « panic buy », cet achat de joueurs dans les derniers instants afin de combler une brèche dans l’effectif.

A l’OL, on est plutôt dans l’attente de voir ce qu’il va se passer dans les dossiers Depay, Aouar et Reine-Adelaïde avant de bouger réellement dans le sens des arrivées. Ca n’empêche pas les Lyonnais de prospecter et RMC annonçait mardi que la piste Slimani avait été activée surtout si Memphis venait à rejoindre le Barça.

Indésirable à Leicester, l’attaquant algérien pourrait être libéré de sa dernière année de contrat et son statut de joueur libre pourrait plaire entre Rhône et Saône. Sauf que le Daily Telegraph annonce ce mercredi qu’un club anglais est également entré dans la danse pour l’ancien Monégasque.

A la recherche d’un attaquant, West Bromwich Albion aurait fait de Slimani l’une de ses priorités dans cette fin de mercato et aurait même approché Leicester pour une offre de prêt.