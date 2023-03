Mercato : Victor Osimhen rêve de rejoindre la Premier League

Meilleur buteur de Série A avec le Napoli, Victor Osimhen a confié son rêve de jouer un jour en Premier League.

Ce lundi, Victor Osimhen a reçu le titre de meilleur sportif étranger de l'année en Italie, prix décerné par l'association de la presse étrangère. Il faut dire que ses performances avec le Napoli ont de quoi justifier une telle récompense. Meilleur buteur de Série A avec 19 buts en 21 matches, l'international nigérian (22 sélections, 15 buts) contribue grandement à la belle saison réalisée par les Azzurri jusque là.

Osimhen rêve de jouer en Premier League

À cette occasion, l'ancien Lillois en a profité pour évoquer son avenir, et il a une idée très claire d'où il pourrait se dessiner. Comme il l'a expliqué, l'attaquant de 24 ans aimerait un jour rejoindre la Premier League, qu'il considère comme le meilleur championnat en Europe. "Beaucoup considèrent la Premier League comme le meilleur championnat, mais je suis dans un processus. Aujourd'hui, je joue dans un l'un des cinq grands championnats en Italie. Mais bien sûr, je travaille dur pour réaliser mon rêve de joueur un jour en Premier League", a-t-il confié.

Nul doute que les clubs d'Outre-Manche, qui peuvent se permettre de dépenser d'énormes sommes sur le marché des transferts, à l'image de Chelsea, Liverpool, Manchester United ou encore Manchester City, seront prêts à sortir le chéquier pour s'offrir l'actuel meilleur buteur du championnat italien, dont le prix devrait facilement dépasser les 100 millions d'euros, mettant hors course bon nombre de clubs hors Angleterre. Mais pour l'heure, le principal concerné veut se focaliser sur la fin de saison avec Naples, leader de Série A avec 15 points d'avance sur l'Inter Milan et en bonne posture pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. "Quand tu arrives à Naples, tu tombes encore plus amoureux du football car la vie des gens est basée sur ce sport et sur le soutien à l'équipe. Pouvoir leur offrir quelque chose dont ils se souviendront est une grande mission pour moi", a-t-il lancé dans des propos rapportés par L'Équipe.

Naples n'a plus été champion depuis ses deux seuls titres en 1987 et 1990, à l'époque d'un certain Diego Maradona.