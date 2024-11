Mercato, une star de Serie A s'offre au Barça

Cagliari vs Milan AC

Une vedette de Serie A envisage de jouer pour le Barça à l’avenir.

Le Barça est dans une forme étincelante cette saison. Sous la houlette d’Hansi Flick, le club catalan (33 pts) est solide leader de Liga où il n’a perdu qu’un seul match. En Ligue des Champions également, le Barça enchaine les victoires depuis sa défaite inaugurale contre Monaco (2-1). Forcément, la séduisante équipe barcelonaise fait rêver tout le monde dont une star du championnat italien.

Rafael Leao veut jouer pour le Barça

Après une campagne 2023-2024 mitigée, le Barça a retrouvé son meilleur niveau. Porté par son attaque XXL avec Lamine Yamal, Raphinha et Robert Lewandowski, le club blaugrana ne laisse rien passer. Les prestations du Barça ont même fait oublier que le club ne compte qu’une seule recrue estivale dans ses rangs en l’occurrence, Dani Olmo. Pourtant, le Barça avait plusieurs joueurs dans son viseur lors du mercato comme Nico Williams ou encore Federico Chiesa. Des dossiers qui n’ont pas abouti, le premier ayant décidé de rester à l’Athletic Bilbao et le second ayant rejoint Liverpool. Toutefois, le dénouement aurait peut-être été différent si le Barça avait activé la piste… Rafael Leao.

Ciblé par le Paris Saint-Germain cet été, Rafael Leao avait décidé de poursuivre son aventure avec l’AC Milan. Mais le club lombard ne risque pas d’être le dernier pour l’international portugais qui aimerait bien évoluer sous les couleurs blaugranas. Selon les informations de Sport, Rafael Leao aurait fait du Barça, un objectif pour la suite de sa carrière. L’ancien ailier du LOSC serait une bonne pioche pour le FC Barcelone qui aurait un attaquant de choix sur les ailes. Par ailleurs, le média espagnol indique que le prix de Rafael Leao pourrait être un obstacle dans ce dossier alors que le Lusitanien est sous contrat jusqu’en 2028 avec l’AC Milan.