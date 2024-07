Mercato, une pépite de Ligue 1 s'éloigne du PSG

Courtisé par le PSG, un crack de Ligue 1 est en train d’échapper au club parisien.

Le Paris Saint-Germain connait un mercato des plus laborieux cet été. La preuve, le club parisien n’a enregistré qu’une seule recrue en la personne de Matvey Safonov depuis l’ouverture de cette fenêtre de transferts, le 10 juin dernier. Le PSG compte pourtant accueillir d’autres joueurs avant le début de la saison prochaine et est sur plusieurs dossiers notamment en attaque. Mais comme depuis plusieurs semaines, une nouvelle cible, en Ligue 1 cette fois-ci, pourrait échapper à Paris.

Le PSG s’intéresse à Désiré Doué

Avant même le départ de Kylian Mbappé, le PSG avait déjà commencé par chercher son remplaçant. Mais le club n’a toujours pas trouvé la bonne pioche alors que le Bondynois a déjà rejoint officiellement le Real Madrid. Pourtant, la direction francilienne s’est intéressée à plusieurs attaquants sur le marché des transferts dont Rafael Leao, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, Victor Gyokeres, Julian Alvarez ou encore Désiré Doué.

Jeune crack de Ligue 1 du haut de ses 19 ans, le dernier cité est fortement courtisé sur le marché. Le jeune milieu offensif polyvalent de Rennes a séduit le PSG et même son vestiaire par son profil atypique. Mais l’international espoirs, convoqué par Thierry Henry pour les JO, pourrait s’envoler vers d’autres cieux.

Des clubs de Premier League s’arrachent Désiré Doué

Il y a plusieurs semaines, on annonçait que le PSG avait coché le nom de Désiré Doué dans sa shortlist, cet été. Mais alors que le Bayern Munich s’est aussi intéressé au joueur, trois écuries de Premier League viennent d’entrer dans la danse pour le Rennais. Selon les informations du Sun, Manchester United, Chelsea ou encore Tottenham auraient tous jeté leur dévolu sur Désiré Doué.

A en croire le tabloïd anglais, les cadors anglais auraient même entamé une « guerre des enchères » dans le but convaincre la pépite de Ligue 1. Le média anglais indique en plus que Chelsea et Tottenham ont fait du joueur leur priorité et souhaiteraient boucler le dossier avant la fin de la semaine prochaine. Toutefois, le PSG et le Bayern Munich, souligne The Sun, n’ont pas encore dit leur dernier mot dans cette affaire.