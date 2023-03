Mercato : une icone d'Arsenal dévoile LA recrue idéale pour le club

Au coeur d'une saison palpitante, Arsenal renforce son attractivité grâce à son retour au premier plan. De quoi envisager un gros mercato ?

Actuel leader de Premier League devant Manchester City, Arsenal est la sensation de la saison de l'autre côté de la Manche. Le club londonien ne peut toutefois pas s'appuyer sur un effectif aussi riche que son concurrent dans la course au titre. L'été prochain s'annonce palpitant en coulisses, les Gunners ayant renforcé leur pouvoir d'attractivité pour attirer de gros noms.

Wilshere souhaite cette recrue !

Appelé à s'exprimer sur l'avenir de son ancien club, Jack Wilshere n'a qu'un nom en tête : Declan Rice. Selon lui, le milieu de terrain de West Ham serait le renfort idéal pour Arsenal l'été prochain.

«N’importe quel supporter aimerait voir Declan Rice rejoindre son club de cœur, a lancé Wilshere dans des propos accordés à AP. C’est un milieu de terrain qui peut tout faire. Je suis persuadé qu’il se plairait sous les ordres de Mikel (Arteta). Mikel le développerait, l’amènerait encore plus haut et il serait énorme pour l’équipe. J’ai eu des conversations avec Declan (Rice) et je lui ai dit que ce qu’il faisait était incroyable. J’ai hâte de voir où il ira. J’espère que ce sera à Arsenal.»

Pour rappel, Declan Rice fait actuellement les beaux jours de West Ham, en plus d'être une pièce essentielle de l'équipe d'Angleterre. Il est sous contrat avec les Hammers jusqu'en juin 2024.