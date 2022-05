Mercato : Une délégation du Barça à Chelsea

Le directeur du football et le secrétaire technique du Barça se sont à nouveau déplacés, cette fois à Londres.

Selon Sport, ils étaient dans la capitale anglaise pour discuter avec Chelsea de plusieurs options différentes.

La première d'entre elles est celle qui intéresse le plus le FC Barcelone. Le défenseur Cesar Azpilicueta fait l'objet de spéculations constantes depuis le début de l'année. Expérimenté, polyvalent et leader, le FC Barcelone serait désireux de le faire venir au Camp Nou. Récemment, son contrat a été prolongé par Chelsea, mais il aurait la possibilité de partir pour un prix raisonnable.

Le deuxième joueur sur l'agenda est d'un profil similaire. Le FC Barcelone a été lié à Javi Galan, l'arrière gauche du Celta Vigo, mais l'arrière gauche Marcos Alonso représenterait également une option de concurrence expérimentée pour Jordi Alba. Avec seulement Sergino Dest comme option pour remplir ce poste dans l'équipe première, Alba a été forcé de jouer la grande majorité des matchs une fois de plus.

La troisième option aurait un impact beaucoup plus important sur le style et la construction de l'équipe de Barcelone. Il est dit que Barcelone veut faire venir un grand nom au poste de numéro neuf pour la saison prochaine et Romelu Lukaku sera sur le départ cet été. Il est peu probable que Barcelone soit en mesure de payer quelque chose comme les 97,5 millions de livres sterling que Chelsea a acheté l'été dernier, mais il pourrait être une alternative en prêt si Barcelone ne parvient pas à obtenir Robert Lewandowski.