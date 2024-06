Mercato, une cible prestigieuse s'offre à l'OM

Une cible alléchante de l’OM est ouverte à une arrivée dans la cité phocéenne.

Le mercato estival suit son cours depuis son ouverture en France, le 10 juin dernier. Et l’Olympique de Marseille est l’un des clubs français les plus actifs sur le marché des transferts. Le club phocéen a déjà réalisé un gros coup en faisant venir Roberto De Zerbi au poste d’entraineur. A présent, l’OM se penche sur le cas des postes à renforcer dans son effectif. Le club olympien pourrait enregistrer l’arrivée d’une cible alléchante, sensible d’ailleurs son intérêt, dans les prochaines semaines.

L’OM a le vent en poupe

Roberto de Zerbi veut construire une équipe solide à l’OM la saison prochaine. Adepte du jeu offensif, le technicien italien n’hésite pas à aller chercher des joueurs qui correspondent à son style de jeu. Bien avant son officialisation, l’ancien coach de Brighton avait déjà identifié ses probables renforts sur le marché des transferts.

Le premier, Lillian Brassier devrait débarquer sur la Canebière dans les prochaines journées. Ensuite, l’Olympique de Marseille est très avancé sur les dossiers Bachir Belloumi et Ismael Koné. Déterminé, De Zerbi aurait coché le nom d’Ansu Fati sur la liste de ses probables recrues.

Mason Greenwood veut l’OM

Cependant, Ansu Fati n’est pas le seul gros coup en vue pour Roberto De Zerbi et l’OM. Le club phocéen a aussi jeté son dévolu sur un certain Mason Greenwood. Eloigné des terrains pendant plusieurs mois en raison des ennuis judiciaires, l’ailier anglais s’est refait une santé à Getafe la saison écoulée avec 16 buts 6 passes décisives en 36 matchs disputés. Le joueur appartenant à Manchester United, l’OM devra négocier avec les Red Devils pour s’offrir Mason Greenwood.

En attendant, le club olympien aurait déjà anticipé en entrant en contact avec l’entourage du joueur à en croire The Athletic. Le média indique en plus que Greenwood serait ouvert à une arrivée dans la cité phocéenne. Aussi, la confiance est-elle de mise à Marseille où on espère boucler ce dossier dans les prochaines semaines.