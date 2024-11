Mercato, une cible du PSG vers le Real Madrid ?

Leganes vs Real Madrid

Cible du PSG, un joueur se dirige plutôt vers le Real Madrid.

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se livrent une guerre sans merci sur le marché des transferts. Les deux équipes ont tendances à suivre les mêmes joueurs comme c’était le cas lors du mercato estival. Ce qui pourrait se répéter lors des prochaines fenêtres de transferts alors qu’une cible du PSG est annoncé au Real Madrid ces dernières heures.

Viktor Gyokeres annoncé au Real Madrid, le PSG alerté

Le PSG est sur un courant alternatif cette saison. Impérial en Ligue 1 avec ses 9 victoires et 2 nuls en 11 matchs, le club parisien est pourtant décevant en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain n’a, en effet, remporté qu’un seul de ses 4 matchs de C1. L’autre aspect surprenant, c’est que le PSG n’a marqué que 3 buts en 4 rencontres de LDC, un ratio bien loin des 33 buts plantés en 11 matchs de championnat. Une statistique paradoxale qui relance logiquement les débats sur l’absence d’un remplaçant à Kylian Mbappé. Une situation à laquelle le club de la capitale compte pourtant remédier avec Viktor Gyokeres. Mais le Real Madrid vient encore jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

Auteur de 23 buts et 4 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues avec le Sporting Lisbonne, Viktor Gyokeres est largement courtisé. Parmi ses courtisans, il y a bien sûr le Paris Saint-Germain qui compte profiter de l’accord du Suédois avec le club portugais pour un transfert compris en 60 et 70 millions d’euros l’été prochain. Mais AS vient jeter un coup de froid dans ce dossier en liant Viktor Gyokeres à la Casablanca en raison d’un indice surprenant. Le journal madrilène révèle en effet qu’en dehors des équipes pour qui il a joué, l’ex-attaquant de Brighton ne suit que…le Real Madrid. Par ailleurs, même si cette opération a moins de chances de se réaliser avec le secteur offensif déjà riche du Real, le PSG devra toujours faire face à la concurrence de plusieurs cadors européens dont Chelsea, Manchester United, Arsenal ou encore le Barça.