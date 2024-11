Le PSG souhaite se venger du Real Madrid en chipant Vinicius au club espagnol. Une offre incroyable a même été faite au Brésilien.

Les relations entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ne sont plus au beau fixe depuis le départ libre de Kylian Mbappé cet été. Cependant, le club francilien ne compte pas s’avouer vaincu et veut faire aussi un sale coup à son homologue madrilène. Et quoi de mieux que de lui chiper son meilleur joueur, Vinicius Junior, pour qui une offre démentielle a même été transmise ces dernières heures ?