Mercato, un retour inattendu confirmé à l'OM

Marseille vs Monaco

Un retour surprenant été confirmé à l’OM, lundi.

Le mercato hivernal ne s’ouvrira pas avant plusieurs semaines. Mais les clubs anticipent déjà en identifiant de nouvelles cibles sur le marché des transferts. Du côté de l’Olympique de Marseille, les choses devraient bouger encore dans le sens des départs comme des arrivées malgré un mercato estival déjà impressionnant. Parmi les arrivées, le club phocéen pourrait enregistrer le retour de…Dimitri Payet.

Dimitri Payet va faire son retour à l’OM

Dimitri Payet est une icône à l’Olympique de Marseille. Après un premier passage entre 2013 et 2015, l’international français est revenu sur la Canebière en 2017 après son départ de West Ham. Cette deuxième aventure sera la plus aboutie pour le Réunionnais qui disputera 243 rencontres (63 buts) sous le maillot phocéen jusqu’en 2023. Devenu capitaine, Dimitri Payet a même conduit l’OM en finale de la Ligue Europa en 2018, perdue contre l’Atlético Madrid (3-0). Mais l’anciens stéphanois ne quittera pas la cité phocéenne dans les meilleures conditions, ayant été poussé à la sortie par la direction de l’OM. Ce qui ne l’a pas, pour autant, empêché de négocier une clause de reconversion au moment de son départ pour le Brésil en 2023.

L'article continue ci-dessous

« Ma dernière saison a été difficile personnellement. En tant que capitaine, j’ai fait ce que je devais faire : penser aux autres avant lui-même. J’ai pris soin des autres. Il y aura un retour au club, après, on discutera plus des détails. Je veux aider, être utile, aider à continuer à faire grandir l’OM. C’est signé, il y aura un retour », révèle-t-il au micro de L’Equipe, ce lundi. Sous contrat avec Vasco de Gama jusqu’en 2025, Dimitri Payet, qui n’a pas encore tranché sur son avenir, est donc certain de retourner à l’Olympique de Marseille.