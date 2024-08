Mercato, un flop du PSG rebondit dans un autre club de Ligue 1

Le Havre vs AJ Auxerre

Un flop du PSG va évoluer sous les couleurs d’une autre écurie de Ligue 1 cette saison.

A quatre jours de la fermeture du mercato estival, les mouvements continuent dans la capitale française. Le Paris Saint-Germain s’active notamment pour les prochains départs dans son effectif. Le club francilien compte surtout libérer ses indésirables avant le 30 août prochain. Et, les choses précisent pour le PSG qui s’apprête à céder l’un de ses flops à un autre club de Ligue 1.

Le PSG remet Ilyes Housni sur le marché

Le PSG est dans une excellente forme en ce début de saison. En deux journées de Ligue 1, le club de la capitale a enregistré autant de victoires et surtout planté dix buts. Les rencontres face au Havre (1-4) et Montpellier (6-0) ont permis aux nouvelles recrues parisiennes de s’illustrer. En dehors du gardien russe Matvey Safonov, William Pacho, Joao Neves et Désiré Doué ont tous eu droit à leurs premières minutes sous le maillot du PSG.

Les renforts ayant donné satisfaction, il est peu probable que Luis Enrique change d’avis pour ses indésirables. Le Paris Saint-Germain souhaite, en effet, se séparer de plusieurs joueurs dont Danilo Pereira, Ayman Kari, Milan Skriniar ou encore Ilyes Housni. Mais ce dernier n’ira pas loin du club parisien puisqu’il va évoluer sous les couleurs d’une autre écurie de Ligue 1.

Le Havre s’offre Ilyes Housni

De retour d’un prêt du côté d’Al-Sadd au Qatar, Ilyes Housni n’a visiblement pas convaincu Luis Enrique de le conserver à l’instar d’Ayman Kari. Ainsi, le jeune attaquant de 19 ans a été remis sur le marché par le Paris Saint-Germain et il n’a pas tardé à trouver preneur. Selon les informations du Parisien, Ilyes Housni va rejoindre Le Havre sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire pour une saison.

Le dossier serait même sur le point d’être bouclé d’après le journal. L’attaquant franco-marocain devrait passer sa visite médicale ce mardi avant de parapher son nouveau contrat avec Le HAC. Les Normands seraient même sur les traces d’un autre titi parisien, en l’occurrence, Timothée Pembélé, afin de renforcer leur défense.