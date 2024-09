Mercato, un Bleu vers un retour en Ligue 1

Lille vs Paris Saint-Germain

Un international français pourrait faire son retour en Ligue 1, cet été.

Le mercato estival a pris fin depuis vendredi en France. Mais le marché reste toujours ouvert pour les joueurs qui sont libres de tout contrat, cet été. Et, plusieurs internationaux français se retrouvent dans ce cas et attendent toujours de trouver un nouveau point de chute. L’un d’eux se dirige d’ailleurs vers un retour en Ligue 1 dans les prochaines journées.

Anthony Martial libre sur le marché

Le mercato estival a été très mouvementé pour l’Equipe de France et ses joueurs, cet été. Kylian Mbappé (Real Madrid), Olivier Giroud (Los Angeles FC), Youssouf Fofana (AC Milan) et entres autres Khéphren Thuram (Juventus Turin), et Michael Olise (Bayern Munich) ont changé de tunique, cette saison. Cependant, d’autres internationaux français n’ont toujours pas trouvé de point de chute, cet été.

C’est le cas d’Adrien Rabiot et d’Anthony Martial, libres après leurs départs respectifs de la Juventus et de Manchester United. Si le premier privilégié une expérience en Premier League, le second, quant à lui, pourrait s’éloigner de l’Angleterre. Anthony Martial se dirige, en effet, vers un retour en Ligue 1 cet été.

L'article continue ci-dessous

Anthony Martial dans le viseur de Lille

Après une saison où il aura très peu joué (13 matchs en Premier League, 1 but), Anthony Martial a quitté Manchester United, cet été. L’international français était, en effet, arrivé au terme de son contrat avec les Red Devils. Toujours sans club, l’ancien attaquant de l’AS Monaco pourrait rebondir en Ligue 1. Anthony Martial est notamment sur les tablettes de Lille d’après les informations de RMC Sport.

Le LOSC souhaiterait, en effet, renforcer son secteur offensif et serait séduit par le profil de l’ex-joueur de Séville. De son côté, Anthony Martial cherche un projet ambitieux qui pourrait lui rouvrir les portes de l’Equipe de France. Et la possibilité de disputer la Ligue des Champions avec Lille pourrait s’avérer avantageuse pour celui dont le dernier match avec les Bleus remonte à 2021 (victoire de la France contre la Finlande, 2-0). En outre, chez les Dogues, Anthony Martial retrouverait Bruno Genesio, son ancien coach à l’OL et cela pourrait peser dans la balance.