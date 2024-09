Adrien Rabiot, l'étrange aveu

Les commentaires d'une légende de Manchester United pourraient avoir contribué à l'échec du projet Adrien Rabiot en 2022.

Manchester United était en pourparlers pour recruter Rabiot à la Juventus lors du premier été d'Erik ten Hag au club, en 2022. Mais après qu'une indemnité de transfert de 15 millions de livres (19,7 millions de dollars au taux de change actuel) a été convenue avec la Juve, Lou Macari, une légende de Manchester United, s'est demandé, lors d'une apparition sur MUTV - la chaîne interne du club - pourquoi le Français n'était pas poursuivi par d'autres grandes équipes.

United a eu du mal à trouver un accord avec la mère et l'agent de Rabiot, Véronique, ce qui aurait certainement contribué à faire échouer toute transaction. Mais deux ans plus tard, The Athletic révèle que le joueur aurait été tellement bouleversé par les critiques apparentes avant même son arrivée qu'il y aurait réfléchi à deux fois. Du point de vue de United, on s'est alors interrogé sur sa capacité à faire face à l'examen minutieux qui accompagne l'arrivée dans le club. Ils se sont de nouveau intéressés à lui cet été, après qu'il eut été libéré par la Juventus en tant qu'agent libre, mais ils ont fini par obtenir la cible principale, Manuel Ugarte, en provenance du Paris Saint-Germain.

Macari a déclaré : « J'ai un mauvais pressentiment à son sujet ».

Macari a joué 404 fois pour Manchester United entre 1973 et 1983, remportant la FA Cup et participant à deux autres finales. Il a également aidé le club à remonter en première division en 1975.