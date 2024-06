Mercato, un autre cadre du PSG sur le départ après Mbappé

Un cadre du PSG pourrait plier également bagages cet été après le départ de Kylian Mbappé.

Les mouvements ont démarré officiellement dans la capitale française, lundi. Le PSG, qui s’attendait à un mercato estival très mouvementé, a perdu définitivement Kylian Mbappé. Le Real Madrid a en effet officialisé l’arrivée de l’international français dans la capitale espagnole pour les cinq prochaines années. Mais alors que le Paris Saint-Germain cherche toujours un remplaçant au Bondynois, un cadre de l’équipe pourrait faire également ses valises cet été.

Le PSG veut faire de la place à ses prochaines recrues

C’est enfin officiel, Kylian Mbappé n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Attendu depuis plusieurs semaines, c’est un départ que le club parisien cherche à compenser depuis quelques mois. Ce qui a poussé Paris à jeter son dévolu sur plusieurs attaquants dont Rafael Leao, Marcus Rashford, Victor Gyokeres, Victor Osimhen ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

Dans le même temps, le PSG souhaite se renforcer à d’autres postes notamment dans le secteur défensif. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà trouvé sa première recrue au poste de gardien de but en la personne de Matvey Safonov. En défense, le PSG est intéressé par la signature de Leny Yoro. Mais avant, il faudra faire de la place dans l’effectif parisien.

Le PSG ne compte plus sur Presnel Kimpembe

Kylian Mbappé n’est pas le seul départ du PSG cet été. Il y a quelques semaines, l’annonce de son départ était suivie de celle de Keylor Navas et de Layvin Kurzawa. Et, un autre cadre du club pourrait les suivre dans les prochaines semaines. Selon les informations de Foot Mercato, Presnel Kimpembe ne serait plus considéré comme intransférable aux yeux de la direction parisienne.

Ainsi, le PSG serait prêt à libérer le champion du monde 2018 en cas d’offre convaincante. Miné par les blessures ces derniers mois, Presnel Kimpembe, qui avait pourtant prolongé fin décembre dernier jusqu’en 2026, voit donc son avenir s’écrire loin de son club formateur.