Mercato : Un ancien du PSG de retour en Ligue 1 ?

Très courtisé en France, un ancien joueur du PSG pourrait faire son retour en Ligue 1 dès cet hiver.

Passé par le PSG où il aura disputé 128 matchs entre 2018 et 2022, cet ancien défenseur parisien est en manque de temps de jeu cette saison. Il n’a disputé que 12 matchs (391 minutes jouées) toutes compétitions confondues lors de l’exercice en cours. Au courant de la situation du joueur, plusieurs clubs de Ligue 1 se sont donc lancés dans une lutte pour rapatrier ce dernier en France.

Thilo Kehrer en difficulté en Premier League

Après son aventure parisienne en 2022, Thilo Kehrer a décidé de rejoindre West Ham et la Premier League. L’international allemand a paraphé un contrat de quatre ans plus deux en option avec les Hammers. La première saison de l’ancien parisien a été une réussite pour l’Allemand. Thilo Kehrer a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues dont 31 titularisations. Mais l’ancien joueur de Schalke 04 n’arrive pas à enchaîner lors de sa deuxième saison en Angleterre. Thilo Kehrer est devancé dans la hiérarchie des défenseurs par Nayef Aguerd, Kurt Zouma et Angelo Ogbonna. Polyvalent défenseur pouvant évoluer dans l’axe et sur le côté droit, l’international allemand n’a cependant eu droit qu’à 12 apparitions cette saison dont 4 titularisations.

Thilo Kehrer très convoité en Ligue 1

Sous contrat jusqu’en 2026, Thilo Kehrer aura du mal à quitter West Ham cette saison. Mais cela n’empêche pas certains clubs de Ligue 1 de s’intéresser à l’ancien défenseur du PSG. D’après les informations de Foot Mercato et L’Equipe, Thilo Kehrer serait sur les short-lists de trois clubs de Ligue 1. Il s’agit en l’occurrence de Rennes, Nice et Monaco. A en croire RMC Sport, la direction des Hammers serait ouverte à un départ de l’Allemand sous la forme d’un prêt. Thilo Kehrer pourrait ainsi faire son retour en Ligue 1 et se relancer dans les six prochains mois. Cependant, la Ligue 1 n’est pas l’unique destination possible du joueur. Sky Sports Italia indique que des écuries de la Serie A, Rome et l’AC Milan, s’intéresseraient aussi à Thilo Kehrer.