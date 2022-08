Mercato : Thilo Kehrer quitte le PSG pour West Ham

Nouveau départ au Paris Saint-Germain, avec Thilo Kehrer qui rejoint la Premier League et West Ham après quatre ans en Ligue 1.

Le PSG continue de voir partir les joueurs sur lesquels il ne compte plus. Ce mercredi, place à Thilo Kehrer, qui s'engage comme attendu avec West Ham.

"Je suis très excité de rejoindre West Ham"

Les deux clubs ont annoncé qu'un accord avait été trouvé pour boucler le transfert définitif du défenseur allemand.

Arrivé dans la capitale à l'été 2018 depuis Schalke 04 contre 35 millions d'euros, l'international allemand quitte donc les champions de France sans s'être véritablement imposé.

"Je suis très excité de signer pour West Ham United, a assuré le nouveau n°24 sur le site de son nouveau club. C'est le meilleur championnat du monde et je suis impatient de jouer en Premier League.

"J'ai parlé au manager et il m'a dit comment il me voyait m'intégrer dans le club. Mon plus grand objectif maintenant est d'entrer dans l'équipe, de m'intégrer au groupe et de prendre du plaisir à jouer pour West Ham."

D'autres départs à venir ?

Paris entend désormais continuer de faire partir plusieurs joueurs. Mardi, Idrissa Gueye s'est mis d'accord avec Everton, en attendant que les deux clubs le fassent à leur tour.

Toujours au milieu de terrain, Leandro Paredes suscite l'intérêt de la Juventus, qui discuterait pour le prêt de l'Argentin.

Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi sont également sur le départ, mais il leur faudra trouver une porte de sortie.