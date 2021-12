Mercato : Trois clubs sur Anthony Martial

L'avenir d'Anthony Martial semble s'écrire loin d'Old Trafford. Le Français souhaite quitter Manchester United en janvier ou en été afin de trouver un club dans lequel il jouera un rôle plus important.

Avec l'ouverture de la fenêtre des transferts au début du mois de janvier, Martial espère avoir des prétendants afin de pouvoir mettre un terme à son séjour à Manchester après six ans et demi.

Mais quels clubs pourraient se tourner vers le Français cet hiver ? Nous vous proposons un tour d'horizon de trois destinations possibles.

Avec la fin du contrat de Kylian Mbappé et le Real Madrid, qui attend de discuter avec l'attaquant à partir du 1er janvier, le PSG pourrait bien avoir besoin d'un autre attaquant pour compléter son effectif déjà bien étoffé. Bien que Neymar et Lionel Messi soient là, Mbappé et Mauro Icardi sont les seuls attaquants traditionnels de Paris.

L'article continue ci-dessous

Les problèmes de buteurs du Barça sont clairs sous Xavi Hernandez et, en vérité, sur cette saison dans son ensemble. Les Catalans ont du mal à remplacer Messi et même Luis Suarez et n'ont pas été aidés par les problèmes de blessure de Martin Braithwaite et le problème cardiaque de Sergio Aguero.

Bien que l'argent soit rare au Camp Nou, on pense qu'ils pourront signer en janvier et Martial pourrait être l'homme vers lequel ils se tournent pour résoudre leurs problèmes offensifs.

Le nouveau club le plus riche de la Premier League, Newwcastle, est lié à presque tout le monde en ce moment, comme on pouvait s'y attendre lorsque le rachat a eu lieu. Vivre dans le nord-est de l'Angleterre n'a pas toujours été l'option la plus attrayante pour les joueurs européens, mais ayant vécu à Manchester pendant près de sept ans, il est douteux que Martial soit trop rebuté par le climat là-bas.