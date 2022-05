Mercato : Tottenham en pole position pour signer Perisic

Les négociations contractuelles entre le joueur de 33 ans et le club de Serie A n'ont pas abouti et un départ semble probable.

Tottenham est en pole position pour recruter Ivan Perisic pour un transfert gratuit alors que l'ailier semble vouloir quitter l'Inter, confirme GOAL. Le contrat de Perisic à San Siro expire à la fin de la saison et les dernières discussions sur un nouveau contrat ne se sont pas bien passées. L'Inter fait face à une bataille difficile pour convaincre le Croate de rester et un transfert en Premier League, où il retrouverait Antonio Conte, est maintenant probable.

Perisic veut retravailler avec Conte

En effet, Perisic est actuellement dans le collimateur de plusieurs clubs, et les Spurs sont en tête de la course pour le recruter. L'entraîneur Antonio Conte pousse le club du nord de Londres à recruter le joueur de 33 ans, avec lequel il a travaillé lorsqu'il était à la tête de l'Inter. Perisic, qui est chez les Nerazzurri depuis l'année 2015, a remporté le seul titre de Serie A de sa carrière avec Conte aux commandes, c'était lors de la saison 2020-21.

Et malgré la concurrence de Chelsea et de la Juventus pour recruter Perisic, il devrait maintenant rejoindre son ancien entraîneur chez les Spurs. L'ancienne star du Borussia Dortmund et de Wolfsburg a été l'un des joueurs les plus productifs de l'Inter cette saison. En 35 apparitions en Serie A, Perisic a marqué huit buts et a délivré sept passes décisives, ce qui a permis à l'Inter de terminer à la deuxième place du classement en Serie A.

Mkhitaryan pour le remplacer

Alors que l'Inter risque de perdre Perisic, le club travaille sur la signature d'Henrikh Mkhitaryan en provenance de la Roma. Les négociations avec l'Arménien devraient être conclues prochainement. L'Inter a également été lié à l'international argentin Paulo Dybala, qui est disponible gratuitement après avoir quitté la Juventus Turin.