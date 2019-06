Mercato - Tatarusanu proche de Lyon ?

Le gardien international roumain Ciprian Tatarusanu, en fin de contrat à Nantes, devrait s'engager à Lyon pour la saison prochaine.

serait tout proche d'engager un nouveau gardien selon L'Equipe. En effet, les discussions entamées depuis plusieurs semaines autour du cas du gardien international roumain Ciprian Tatarusanu seraient sur le point d'aboutir.

Arrivé à en provenance de la à l'été 2017, Tatarusanu est en fin de contrat avec les Canaris et il ne prolongera pas. Le gardien de 33 ans devrait s'engager rapidement avec Lyon, où les négociations autour de la prolongation d'Anthony Lopes ( sous contrat jusqu'en 2020) peinent à avancer. Il pourrait prendre la place de N°2 devant Mathieu Gorgelin.

En deux saisons à Nantes, le natif de Bucarest a disputé 67 rencontres, s'affirmant comme l'une des valeurs sûres du championnat à son poste. Plusieurs noms sont évoqués du côté de Nantes pour prendre sa place, à commencer par son remplaçant Maxime Dupé, ou encore le Caennais Brice Samba.

Plusieurs arrivées cet été à Lyon ?

Le mercato s'annonce agité du côté de Lyon, où Ferland Mendy pourrait rapidement s'engager avec le . Plusieurs départs sont à prévoir, les dossiers de Nabil Fekir et Tanguy Ndombélé étant les plus chauds.

Côté arrivées, le nouveau tandem Juninho-Sylvinho a déjà ciblé ses priorités pour l'été, comme l'a annoncé le nouveau directeur sportif lors de sa présentation : "On va recruter en défense centrale, Morel va partir, Solet est un bon jeune il a le talent pour ça. (...) On a besoin d’un autre profil que Lucas Tousart devant la défense. Sylvinho joue en 4-3-3 et cette sentinelle est très importante, on a besoin d’un joueur fin techniquement car nous sommes une équipe qui a la domination."