Mercato - Lyon : Juninho vise plusieurs arrivées

Présent en conférence de presse ce mardi lors de sa présentation, le nouvel directeur sportif lyonnais a donné des pistes concernant le mercato.

Le nouvel entraîneur lyonnais Sylvinho et le nouveau directeur sportif Juninho ont été présentés à la presse ce mardi, en présence notamment du président du club, Jean-Michel Aulas. L'occasion également pour l'ancienne idole du club de fixer la ligne directrice du prochain mercato, lors duquel l'effectif sera légèrement modifié pour continuer de faire progresser le club.

Juninho a d'abord évoqué les possibles départs. "Le président m’a promis que maximum trois joueurs partiraient, a-t-il déclaré. Il y a des cas spéciaux comme [Nabil] Fekir qui n’a plus qu’une année de contrat et il y a la possibilité de perdre un grand joueur comme Tanguy Ndombélé." Aucun mot en revanche sur Ferland Mendy, fermement convoité par le Real Madrid et auquel un bon de sortie pourrait finalement être accordé.

Dans le sens des arrivées, plusieurs recrues sont à prévoir à des postes bien ciblés pour renforcer notamment le secteur défensif. "On va recruter en défense centrale, Morel va partir, Solet est un bon jeune il a le talent pour ça, a estimé le Brésilien. Notre système défensif est faible, devant, ça ne travaille pas défensivement. Sylvinho va beaucoup se concentrer sur ça."

Enfin, le milieu de terrain devrait aussi être renforcé, notamment au poste de sentinelle, avec le départ probable de Ndombélé. "On a besoin d’un autre profil que Lucas Tousart devant la défense. Sylvinho joue en 4-3-3 et cette sentinelle est très importante, on a besoin d’un joueur fin techniquement car nous sommes une équipe qui a la domination", a fait savoir Juninho.