Mercato : Rudiger se rapproche du Real Madrid

L'international allemand a été un pilier pour le club londonien depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2017, tandis qu'il a porté son jeu à un autre niveau sous Thomas Tuchel, qui ne veut pas qu'il parte.

Cependant, The Athletic rapporte que Rudiger est prêt pour un nouveau défi et a bloqué les négociations de contrat, ce qui le rend libre de parler à des clubs étrangers à partir du 1er janvier 2022, et de signer un accord pour les rejoindre à l'été gratuitement

Selon certaines sources, Rudiger toucherait actuellement 105 000 euros (90 000 livres), mais il attendrait plus de 230 000 euros (200 000 livres).

Comme Chelsea et Rudiger ne parviennent pas à trouver un chiffre qui convienne aux deux parties, il semble prêt à partir, ce qui sera une bonne nouvelle pour le Real Madrid.

Il y a encore une petite chance que Rudiger prolonge son contrat avec Chelsea, mais il semble plus proche que jamais de la sortie.

Rudiger a joué un rôle clé dans le triomphe de Chelsea en Ligue des champions en 2021, le premier de la carrière de l'Allemand.

En plus de cela, il a remporté l'Europa League 2019 et a une FA Cup et une Super Coupe de l'UEFA à son actif à Chelsea.

Ayant signé en 2017, Rudiger pourrait penser que c'est le moment idéal pour essayer de gagner plus d'argent à l'étranger, car il approche de son 29e anniversaire en mars 2022.