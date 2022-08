Mercato : Rodgers répond aux intérêts de Chelsea et Arsenal pour Wesley Fofana et Youri Tielemans

Le manager des Foxes a exclu le départ du jeune défenseur central français, nouvelle cible des Blues.

Chelsea est toujours à la recherche d'un défenseur central. Après avoir signé Kalidou Koulibaly, les Blues ont vu Jules Koundé leur échapper à la dernière minute, le Français ayant préféré signer au FC Barcelone. Pour compenser les pertes d'Antonio Rudiger et Andreas Christensen, Chelsea est donc toujours désireux de signer un autre défenseur central et a jeté son dévolu sur un autre Français : Wesley Fofana.

"Fofana n'est pas à vendre"

Le problème, c'est que Leicester n'est pas enclin à vendre l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Et Brendan Rodgers, entraîneur des Foxes, a insisté sur le fait que Wesley Fofana n'est pas à vendre, au moment où les rumeurs d'un départ à Chelsea prennent encore plus d'ampleur. Le joueur de 21 ans a excellé depuis qu'il a rejoint les Foxes en 2020 et ses performances ont suscité des spéculations quant à un éventuel transfert à gros prix.

Mais Rodgers a affirmé que Fofana ne va nulle part, tout en assurant aux fans de Leicester qu'aucune offre n'a été faite pour Youri Tielemans, cible d'Arsenal. Il a été rapporté que Chelsea a identifié Fofana comme une cible prioritaire alors que l'entraîneur Thomas Tuchel cherche à renforcer sa ligne arrière après le départ d'Antonio Rudiger. Rodgers compte cependant toujours sur le Français pour la saison 2022-23, comme il l'a déclaré lorsqu'il a été interrogé sur l'intérêt des Blues : "Non, il n'est pas à vendre".

"Aucune approche pour Tielemans"

"Quand nous l'avons regardé, il avait été titularisé 17 fois en championnat. Tout le monde l'a regardé à l'époque, mais il est venu ici, s'est vraiment épanoui et s'est développé, pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant que jeune homme. Il respecte vraiment le club, je n'ai aucun doute sur le fait qu'à l'avenir il sera sur cette scène, mais il est très à l'aise, il se sent bien ici. Il a une excellente relation avec ses coéquipiers, ce qui est important, et il n'y a aucun doute qu'il sera sur cette scène. Mais pour l'instant, il est ici, il se développe et comme je l'ai dit, il n'est pas à vendre", a ajouté Rodgers.

"Il a peut-être une opportunité de se retrouver dans l'équipe de France pour la Coupe du monde et pour cela, il s'agit de jouer, donc je suis assez calme à ce sujet. J'ai eu de longues discussions avec lui. Il ne peut pas arrêter les spéculations mais il est très concentré sur son travail ici et très concentré sur son développement", a conclu l'entraîneur de Leicester au sujet de l'international français.

Getty

Sur l'avenir de Tielemans, Rodgers a ajouté : "Il n'y a rien eu pour lui, aucune offre, nous n'avons pas encore eu d'approche du club à ce sujet. Bien sûr, c'est dans un coin de sa tête, ce genre de scénario hypothétique, mais il ne veut pas non plus que les choses traînent en longueur." Tielemans n'a plus qu'un an à tirer de son contrat au King Power Stadium et a été lié à un éventuel transfert à Arsenal pour 37 millions d'euros, mais GOAL a rapporté en juin que les Gunners avaient refroidi leur intérêt pour le Belge afin de se concentrer sur d'autres cibles.