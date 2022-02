Mercato : Robert Lewandowski n’a que le Real Madrid en tête !

Robert Lewandowski et le Real Madrid, épisode 49484. Maintes fois annoncé proche du club de la capitale espagnole depuis son triplé face aux Merengue avec Dortmund en 2013, l’attaquant polonais fait une nouvelle fois la Une des journaux madrilènes ce mercredi. Mais, cette fois-ci, l’intérêt viendrait… du joueur !

Lewandowski veut quitter Munich

L’information provient du quotidien AS. Face au refroidissement de la piste Erling Haaland à Madrid, notamment en raison du fort intérêt que suscite le Norvégien auprès de nombreux autres cadors européens, Lewandowski aurait repris espoir de réaliser son rêve : jouer au Santiago-Bernabeu.

L'article continue ci-dessous

Nos confrères n’utilisent pas le conditionnel : Lewandowski veut quitter le Bayern Munich cet été, à un an de la fin de son contrat, et il garde toutes les options ouvertes pour finir sa carrière au Real. À 33 ans, il aurait ainsi chargé ses agents de rester attentif à tout intérêt qui pourrait venir de Madrid, à qui il donne évidemment sa priorité.

Lewandowski, un "plan B" de rêve

Toujours selon nos confrères, le président madrilène Florentino Perez n’a pour l’instant pas l’intention de recruter Lewandowski. Mais, en fonction du scénario du mercato et des conditions dans lesquelles Kylian Mbappé pourrait être recruté, le Real penserait au Polonais en tant que "plan B". Difficile à croire pour un joueur qui méritait le Ballon d’Or en 2020 et 2021, mais ainsi fonctionne le football…

Lewandowski, oui mais à quel prix ?

Résumons : Lewandowski veut venir à Madrid, continue de refuser les offres de prolongation du Bayern, et le Real pourrait se laisser charmer par l’idée. Cela dépendra bien évidemment du prix, mais avec un contrat qui prendra fin en 2023, les dirigeants munichois pourraient être contraints de le laisser partir cet été "pour une somme comprise entre 30 et 40 M€" selon nos confrères, au risque de le voir quitter la Bavière gratuitement en 2023.

Son salaire ne posera pas problème

Au niveau du salaire, aucun problème pour Madrid. Lewandowski, malgré son importance cruciale à Munich, ne touche "que" 12 M€ par an, politique salariale prudente oblige. Un joueur comme Gareth Bale, qui quittera le Real cet été, touche par exemple davantage. Et, toujours selon nos confrères, l’ancien de Dortmund serait même prêt à réaliser un effort pour réaliser son rêve et signer à Madrid. Rendez-vous cet été !