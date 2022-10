Mercato - Rester à l'Inter, partir au PSG : Martinez se confie sur son avenir

Convoité par le Paris Saint-Germain, Lautaro Martinez, l’avant-centre de l’Inter Milan, s’est exprimé au sujet de son avenir au micro de la Rai.

L’international argentin attire les regards en ce début de saison. Décisif à dix reprises, toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans ne manque pas de prétendants dont le FC Barcelone. Il serait aussi suivi de près par le Paris Saint-Germain.

Martinez veut rester à l’Inter

Luis Campos, le responsable du recrutement au sein du club francilien, est à la recherche d’un buteur. Il avait échoué à recruter un numéro 9 durant le dernier marché des transferts. Afin de palier à ce manque en attaque, le technicien portugais aurait activé la piste menant à Lautaro Martinez.

Le profil de l'avant-centre argentin plairait beaucoup à la direction parisienne qui envisage une offensive en fin de saison, ou bien même plus tôt en cas de départ de l’une des stars parisiennes en janvier.

Le club de la capitale devra, toutefois, sortir le grand jeu afin de convaincre Lautaro Martinez. Le buteur des Nerazzurri ne semble pas vouloir quitter l’Inter Milan à court terme.

« Je me débrouille bien ici et je suis heureux, a confié l’Argentin après la victoire contre la Fiorentina (4-3) en Serie A. J’espère devenir tôt ou tard une légende du club. J’ai signé un long contrat l'année dernière et je ne pense qu’à l’Inter. De nombreux objectifs se présentent face à nous et j’espère continuer sur cette voie. »