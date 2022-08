Mercato : Disasi répond à la rumeur PSG

En échec sur plusieurs dossiers défensifs, le Paris Saint-Germain songe au roc de l’AS Monaco, Axel Disasi, pour se renforcer.

Il a fait plus que tenir la baraque. Si l’AS Monaco a pris un point sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-1) dimanche soir, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, elle le doit en grande partie à son défenseur central Axel Disasi, qui a tenu bon face aux attaquants parisiens.

Disasi : "Je suis bien à Monaco en tout cas"

Un match spécial pour lui, alors que de nombreuses rumeurs l’annoncent sur les tablettes du PSG depuis quelques jours. À priori, le mercato n’influe donc pas sur ses prestations, lui qui a été excellent. Et il a même tenu à répondre aux bruits de couloirs après la rencontre !

"Il y a eu des rumeurs. On est dans une période de mercato, donc il y a forcément des rumeurs. Mais ce soir, j’étais concentré à fond avec Monaco. On verra ce qu’il se passe par la suite, mais je suis bien à Monaco en tout cas", a réagi le défenseur central au micro de Prime Vidéo.

Skriniar et Simakan, c’est mort ?

Mais Paris ne compte pas lâcher. En échec sur les dossiers Milan Skriniar et Mohamed Simakan, bloqués par l’Inter et Leipzig, la direction francilienne a intensifié les négociations avec l’ASM et pourrait rapidement formuler une première offre, selon Prime Vidéo.