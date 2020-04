Mercato - Real : prix fixé pour James Rodriguez

Selon les informations de The Sun, le Real Madrid ne sera pas trop gourmand pour James cet été.

Revenu l’été dernier d’un prêt de deux ans au , presque dans l’anonymat, James Rodriguez devrait quitter le cet été. Une bonne fois pour toutes.

Recruté pour 75 M€ en 2014 à , le Colombien a d’abord flambé, avant de décliner. Cette saison, il n’entrait pas dans les plans de Zinédine Zidane, et cela ne devrait pas changer l’an prochain. Pour lui, ce sera le départ et rien d’autre.

À 28 ans, James n’est plus un espoir

À 28 ans, il n’est plus un espoir, et la Maison Blanche a suffisamment attendu. Pour avoir James, les prétendants ne devront pas casser leur tirelire, mais il faudra tout de même investir 40 M€ pour espérer le faire signer, selon les informations de The Sun.

Plus d'équipes

Soit une broutille pour de nombreux clubs de , où James a la cote. Il y a bien sûr , où Carlo Ancelotti est intéressé de longue date, mais également , ou encore . Faites vos jeux !