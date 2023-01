Mercato Real Madrid : Vers un abandon définitif pour Kylian Mbappé ?

Le Real Madrid ne devrait pas retenter de recruter Kylian Mbappé prochainement. Ce dernier devrait quant à lui rester à Paris.

Jeudi soir, Kylian Mbappé a de nouveau attisé les rumeurs et éveillé les fans du Real Madrid après la vidéo sur laquelle il était en train de regarder le match des Merengues face à l'Atlético Madrid (3-1 a.p.). Évidemment, les fans du club espagnol y ont tout de suite vu un signe que l'international français veut toujours rejoindre le champion d'Europe en titre, malgré sa prolongation jusqu'en 2025 avec le PSG en mai dernier.

Le Real ne devrait rien tenter pour Mbappé

Mais dans le sens inverse, la tendance pourrait ne pas être la même. Après la prolongation du champion du monde 2018 avec le décuple champion de France, les dirigeants madrilènes avaient fait comprendre que la porte serait désormais fermée pour le numéro 10 des Bleus. Et les dernières déclarations de Gianluca Di Marzio, journaliste spécialisé dans les transferts, vont également en ce sens. Dans un entretien accordé à Soccernews, média néerlandais, le journaliste italien estime que les dirigeants Merengues ne reviendront pas à la charge pour tenter de recruter le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde.

"Je ne pense pas que le Real Madrid va tenter de le recruter (Mbappé)", a-t-il lâché. D'après lui, l'attaquant de 24 ans devrait rester à Paris, même si dans ce cas précis, il est difficile de prédire ce qui arrivera dans le futur. "Je pense vraiment que Kylian Mbappé restera au PSG. Mais c'est un cas très difficile parce que les choses peuvent changer très rapidement, presque d'une minute à l'autre", a expliqué le journaliste transalpin. Et si le principal concerné s'était plaint de promesses non tenues par sa direction sur le recrutement ainsi que de son positionnement et son rôle sur le terrain, Di Marzio estime qu'il n'y a pas de problème qui pourrait le pousser à partir. "Il change parfois ses intentions et cela dépend également du déroulé de la fin de saison du PSG. Mais je ne pense pas qu'il partira, il n'y a aucun problème avec lui au club".