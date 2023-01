Mercato : Une vidéo de Kylian Mbappé affole les supporters du Real Madrid

Jeudi soir, Kylian Mbappé a alimenté les rumeurs en regardant le match qui opposait le Real Madrid à l'Atlético Madrid en Coupe du Roi.

En mai 2022, Kylian Mbappé avait mis fin au feuilleton Real Madrid en annonçant sa prolongation avec le Paris Saint-Germain. Désormais lié avec le club de la capitale jusqu'en 2025, l'international français semble avoir repoussé son départ vers la Maison Blanche, club de ses rêves comme il l'a toujours assumé. Mais si les dirigeants Merengues avaient déclaré que "le train est passé et il ne passe qu'une fois", ils gardent toujours un oeil bien ouvert sur la situation du joueur de 24 ans. Le moindre indice laissant penser qu'il souhaite partir au Real pourrait alors déclencher une nouvelle vague de rumeurs sur son avenir. Et c'est peut-être ce qu'il s'est passé jeudi soir.

Mbappé regardait le match du Real Madrid

Présent à une soirée caritative organisée par son coéquipier en club et en sélection Presnel Kimpembe, le champion du monde 2018 a été surpris malgré lui en train de regarder le match opposant le Real Madrid à l'Atlético Madrid en quart de finale de Coupe du Roi. La soirée était animée par Richard Orlinski, célèbre artiste sculpteur français. Ce dernier a donc profité de cette occasion pour faire partager quelques moments de cette soirée à ses 5,8 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Et sur l'une de ses storys, on peut apercevoir Kylian Mbappé assis à table à côté de son grand ami et ancien joueur du Real Achraf Hakimi, en train de regarder le derby de Madrid sur son téléphone, remporté 3-1 par les hommes de Carlo Ancelotti.

Il n'en fallait pas moins pour enflammer les réseaux sociaux, la plupart des comptes fans du club champion d'Europe n'ayant pas tardé à partager la vidéo sur Twitter. L'attaquant parisien pourrait donc relancer les rumeurs, lui qui s'étaient déjà plaint de promesses non tenues par sa direction ou encore de son positionnement sur le terrain cette saison.