Mercato raté et blessures à répétition : l'entraîneur d'Al-Ittihad explose face à la direction !

De nouveaux développements au sein du club saoudien d'Al-Ittihad ont révélé la colère de l'Allemand Jens Wissing, entraîneur de l'équipe, en raison de la manière dont la direction a géré ses besoins durant le mercato estival, ainsi que des conditions qui ont entouré les préparatifs de la nouvelle saison.

Selon le journaliste Mohamed Al-Bukairy, la direction exécutive du club d'Al-Ittihad a « laissé tomber » l'entraîneur allemand après avoir échoué à répondre à ses exigences techniques, notamment à certains postes qu'il jugeait nécessiter un renfort urgent avant le début des compétitions officielles.

Les sources ont précisé que la principale demande de Wissing portait sur le recrutement de joueurs étrangers au poste de milieu défensif, dans le but de renforcer la profondeur défensive et d'offrir davantage d'options à l'équipe au milieu de terrain. La direction s'est toutefois contentée de recruter le Sénégalais Dion Lopy, malgré certaines réserves de l'entraîneur sur ce transfert.

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Les réserves de Wissing ne se sont pas limitées au dossier des recrutements, les sources indiquant que l'entraîneur allemand n'était pas non plus satisfait du stage de préparation de l'équipe, notamment en raison du retard dans l'arrivée de plusieurs recrues et de l'absence d'un groupe complet avec lequel il souhaitait travailler durant la période de préparation.









Les blessures accumulées ont également compliqué la tâche de l'entraîneur, qui s'est retrouvé face à un certain nombre d'absences ayant affecté ses choix techniques, à un moment où il avait besoin de stabilité et de tester le onze de départ avant le début de la saison.

Ces développements placent la direction d'Al-Ittihad devant un test difficile, d'autant plus que l'équipe aborde la saison avec de grandes ambitions, tandis que le staff technique estime que le retard des recrutements, la multiplication des blessures et la non-satisfaction de certaines demandes pourraient affecter l'état de forme de l'équipe.