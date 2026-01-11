Mercato : Rashford trop cher pour le Barça ?

Le club catalan recherche un nouveau défenseur central et un attaquant, et devra également décider du sort de Marcus Rashford, qui pourrait évoluer au poste d'ailier gauche.

Après avoir manqué Nico Williams, Barcelone s'est tourné vers Rashford, qu'il a obtenu en prêt pour une saison en provenance de Manchester United. L'accord comprenait une option d'achat de 30 millions d'euros, que les Catalans étudient déjà.

Rashford a impressionné depuis son arrivée à Barcelone, ce qui explique la décision de tenter un transfert définitif l'été prochain. Le joueur lui-même en a été informé, comme l'a confirmé Fabrizio Romano (via CaughtOffside).

« Je peux vous dire que ces dernières 24 heures, le message du FC Barcelone, émanant directement du club, est clair : lors de leurs échanges avec l'entourage de Marcus Rashford (agents, famille du joueur), ils ont déjà fait savoir à Rashford qu'ils souhaitaient le conserver au-delà de cette saison.

« Rashford a été fantastique durant cette première moitié de saison à Barcelone, toujours très sérieux et très professionnel, sans jamais créer de problèmes. Il a une très bonne présence dans le vestiaire et ses performances, tant sur le plan des statistiques que sur celui de l'attitude, sont excellentes.

« Manchester United sait que le FC Barcelone est très intéressé par la conservation de Marcus Rashford. Rien ne sera officialisé pour le moment, mais il est certain que le Barça a déjà communiqué en interne avec Marcus Rashford au sujet de son intention de le garder à l'avenir. »

30 millions d'euros pourraient être hors de portée pour le FC Barcelone.

Le FC Barcelone dispose peut-être d'une option d'achat, mais il est probable qu'il tentera de conclure un accord pour moins de 30 millions d'euros. Leurs difficultés financières font qu'un transfert dans cette zone géographique pourrait s'avérer impossible, d'autant plus qu'ils attendent toujours leur retour à la règle du 1:1 en Liga.