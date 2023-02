Mercato : Raphinha exige un ancien joueur du Real Madrid au Barça

Raphinha a admis qu'il aimerait qu'une star de Manchester United en particulier joue avec lui au Barça avant le choc d'Europa League.

Le Barça accueille United en match aller du tour à élimination directe de l'Europa League. L'équipe locale est invaincue depuis octobre et a remporté 15 de ses 16 derniers matches, toutes compétitions confondues.

United, quant à lui, est également en bonne forme, n'ayant perdu que deux de ses 27 derniers matches. Les deux équipes sont en tête de leurs championnats respectifs cette saison.

Casemiro apprécié

Raphinha a décrit le match comme un "match de Ligue des champions", mais l'ailier a révélé qu'il préférerait de loin jouer avec son coéquipier brésilien Casemiro plutôt que d'affronter l'ex-star du Real Madrid à United.

"Je dis toujours, j'aimerais avoir Casemiro dans mon équipe", a déclaré Raphinha. "En plus de son expérience et de ce qu'il a accompli dans le football, c'est un grand leader, une grande personne.

"Il parvient à compléter une équipe avec le football, avec la qualité qu'il a, avec la partie défensive qu'il a, il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde."

Les affaires habituelles pour Raphinha contre son coéquipier brésilien

Casemiro a passé neuf ans avec le rival amer du Barca à Madrid, remportant 18 trophées dont cinq Ligue des champions, avant de rejoindre United l'été dernier pour 70 millions de livres.

Le joueur de 30 ans a figuré aux côtés de Raphinha lors de la Coupe du monde 2022 pour le Brésil et a participé à la victoire du pays en Copa America en 2019.

Raphinha n'a fait ses débuts avec le Brésil qu'en 2021, mais il semble avoir établi un lien étroit avec Casemiro à cette époque, cependant le joueur de 26 ans a insisté pour que toute conversation amicale soit gardée jusqu'après le match contre United.

"Je préfère éviter les messages, les coups d'épingle et autres", a déclaré Raphinha. "Parfois, nous parlons, mais pas de football, nous laissons cela pour en parler plus tard.

"Avant le match, qu'ils se concentrent sur leur côté, et moi sur le mien, et demain nous parlerons et nous nous rattraperons, mais après le match."