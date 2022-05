Le Real Madrid pense à Rafael Leão, brillant avec Milan, pour oublier l’échec Kylian Mbappé. Mais il n’est pas le seul à viser l’ancien Lillois…

Le champion d’Italie, c’est Milan. Et le meilleur joueur de Serie A, c’est Rafael Leão. Transféré de Lille en Lombardie dès 2019, après une petite année chez les Dogues, l’attaquant portugais a confirmé au plus haut niveau, et les plus grands clubs du monde s’intéressent à lui en vue du prochain mercato estival.

Des caractéristiques similaires à Mbappé

Une attractivité compréhensible après ses 11 buts et 10 passes décisives en championnat cette saison. Et au vu de son profil, aussi, lui qui a tout de l’attaquant moderne : rapide, technique et buteur, bien qu’il doive encore progresser au niveau de la finition. En dehors de ce dernier point, Leão a tout pour imiter Kylian Mbappé, par exemple.

Et justement, le Real Madrid vient de se prendre un stop par l’attaquant français, qui a décidé de prolonger avec le PSG jusqu’en 2025. Un énorme échec pour le président Florentino Perez, qui pourrait donc jeter son dévolu sur Leão, histoire de ne pas perdre la face devant les supporters.

Et si il restait à Milan ?

Problème, la concurrence existe. Celle du PSG, bien sûr, mais également cette de Manchester City selon les informations de Foot Mercato. En cas de départ de Raheem Sterling, les Skyblues entreront sérieusement dans la danse, et tout le monde sait qu’ils ont de quoi convaincre n’importe quel joueur.

Une quatrième équipe est à prendre en compte : Milan, qui souhaite étendre le bail du Portugais de deux ans, soit jusqu’en 2026. «J’espère faire de grandes choses à l’avenir. Je veux devenir une référence dans mon club et en sélection», a réagi le principal intéressé. En attendant le coup de fil des cadors ?