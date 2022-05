Lewandowski : "Mon histoire avec le Bayern Munich est terminée"

L'attaquant polonais insiste sur le fait qu'il veut quitter le Bayern Munich cet été et laisse la porte ouverte à une carrière en Liga.

Robert Lewandowski est sorti du silence et son avenir semble s'incrire loin de l'Allemagne et du Bayern Munich. L'attaquant polonais a fait ses adieux aux fans du Bayern Munich après huit ans sous le maillot des champions d'Allemagne et a fait savoir aux dirigeants du club bavarois qu'il souhaitait quitter l'Allianz Arena une saison avant la fin de son contrat, qui expire naturellement en juin 2023.

"Un transfert est la meilleure solution pour tout le monde"

Robert Lewandowski veut quitter le Bayern un an avant la fin de son contrat. C'est ce qu'il a dit à Hasan Salihamidzic et à Uli Hoeness, même si le président du club a insisté pour que l'attaquant reste une saison de plus et honore son contrat. "Lewandowski reste à cent pour cent", a déclaré l'ancien joueur et haut représentant du Bayern.

Rummenigge : "Qu'est-ce que le Barça peut offrir de plus à Lewandowski ?"

Pourtant ce lundi, Robert Lewandowski a fait savoir publiquement son désir de quitter le club bavarois. Lors du rassemblement avec la Pologne, l'attaquant, présent en conférence de presse a lâché une véritable bombe sur son avenir : "Mon histoire au Bayern est terminée. Je ne peux pas imaginer une autre bonne coopération. Le Bayern est un club sérieux et je crois qu'il ne me gardera pas juste parce qu'il peut le faire. Un transfert est la meilleure solution pour toutes les parties".

L'appel du pied à l'Espagne

Ces dernières semaines, le FC Barcelone a fait preuve d'optimisme quant à la signature éventuelle de l'attaquant polonais, qui a inscrit 35 buts en Bundesliga et a été élu meilleur buteur pour la cinquième fois consécutive, la septième en neuf ans. Les géants catalans ne peuvent pas signer de joueurs en raison de leurs problèmes de plafond salarial, mais sont prêts à payer environ 30 millions d'euros pour l'attaquant et sont convaincus qu'ils pourront étendre leur plafond salarial dans les semaines à venir.

Le Bayern trop exigeant pour Lewandowski

Ce week-end déjà, Robert Lewandowski qui s'est rendu à Monte Carlo pour assister au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, avait laissé présagé une annonce sur son avenir. Dans le paddock du circuit de Formule 1, l'international polonais a accordé une brève interview à Eleven Sports, la chaîne de télévision sportive polonaise qui couvre le Grand Prix dans la ville monégasque. Et il a été clair sur son avenir : "Jouer pour le Barça ? Cela dépend de plusieurs facteurs. Je pense que ma situation est claire et qu'il est inutile d'en parler. Il est difficile de dire que je jouerai pour le Bayern la saison prochaine".

Interrogé par les journalistes, Lewandowski a admis ressentir une forte attirance pour l'Espagne, où il passe une bonne partie de ses vacances. Concrètement, l'attaquant polonais a acheté une maison à Calvià, une ville de Majorque. "L'Espagne est formidable", a-t-il admis. "Nous avons une maison à Majorque. Le sentiment pour l'Espagne est là et je pense que c'est un très bon endroit, pas seulement pour les vacances", a-t-il déclaré lors de l'interview, laissant la porte ouverte à la possibilité de jouer dans la LaLiga espagnole à l'avenir.