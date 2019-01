Mercato - Qui est Souleyman Doumbia, le nouveau latéral gauche du Stade Rennais ?

Passé par la formation du PSG, le latéral gauche ivoirien Souleyman Doumbia (22 ans) s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste en Suisse.

Le Stade Rennais a trouvé son latéral gauche. Mardi midi, le club breton a présenté Souleyman Doumbia (22 ans). Un latéral "moderne et dynamique" recruté pour près de 3 millions d'euros au Grasshopper Zurich, après une saison et demie pleine de promesses en Suisse. "C'était clairement l'un des meilleurs à son poste. Il est très rapide, bon techniquement, à l'image des latéraux d'aujourd'hui" , commente pour Goal l'attaquant du FC Bâle et ancien Rennais, Aldo Kalulu.

Passé par la formation du Paris Saint-Germain, Souleyman Doumbia n'a pas toujours eu la chance avec lui. Souvent blessé, "il est passé par des obstacles qui l'ont endurci et il s'est toujours accroché" , raconte l'un de ses anciens formateurs. À Paris, lors de sa dernière saison en 2015/16, il était en concurrence avec Fodé Ballo-Touré, récemment transféré à l'AS Monaco . Deux profils similaires, portés vers l'avant.

Rennes plutôt que Porto : un choix réfléchi

Souleyman Doumbia se décrit comme un "très bon contre-attaquant, qui va vite, capable d'apporter offensivement." Il avait fait forte impression lors d'un match amical avec l'équipe première du PSG contre Nice, en juillet 2014, et plaisait beaucoup à Jean-Louis Gasset, l'adjoint de Laurent Blanc à l'époque. Mais comme l'a rappelé le président Olivier Létang, "ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour lui, il a connu des moments moins sympas en Italie."

D'abord à Bari, puis à Vicenza, Souleyman Doumbia a éprouvé des difficultés à confirmer. Et c'est à Zurich que tout s'est accéléré. Titulaire indiscutable, celui qui a été appelé en fin d'année avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a tapé dans l'œil des ténors du championnat. Des écuries allemandes ont aussi pris des renseignements. Comme le FC Porto, qui s'était positionné concrètement pour récupérer le joueur, dont la priorité était de rejoindre Rennes.

"Il y avait plusieurs écuries dont une qui jouait la Ligue des champions, mais Souley voulait venir à Rennes , confirme son conseiller Ghouti Barkat. Il a adoré le discours du Président, de Didier Roudet et du coach [Julien Stephan]. Il a été conquis par les installations. Et quand il a vu le stade, il m'a dit 'Ghouti, c'est quoi ce truc de fou ?" Avec ce transfert à Rennes, Doumbia se rapproche aussi de sa famille, à Paris. Une volonté du joueur qui souhaitait revenir en France pour donner un nouvel élan à sa carrière.

"Il faut remercier le Grasshopper Zurich qui a facilité les négociations et qui était peiné de perdre un joueur comme Souley", reprend Ghouti Barkat. À Rennes, Souleyman Doumbia va retrouver James Lea Siliki qu'il a connu au PSG. Il a fait ses premiers pas avec le groupe mardi en fin de journée. "Ça s'est bien passé. Tout le monde l'a bien accueilli et il a hâte de démarrer" , précise son conseiller. Peut-être dimanche, au Roazhon Park, avec la réception de Montpellier.