Mercato PSG : Lucas Hernandez se rapproche

Selon les informations de L'Equipe, Lucas Hernandez aurait donné son accord à Luis Campos pour rejoindre le Paris Saint-Germain l'été prochain.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2024, Lucas Hernandez n'a toujours pas prolongé son bail avec le club bavarois. Et la probabilité de le voir rempiler est de plus en plus faible. Bien que la direction du Bayern souhaite conserver le défenseur français - recrue la plus onéreuse de l'histoire du club à son arrivée -, le champion du monde 2018 souhaiterait relever un nouveau challenge.

Le PSG, destination privilégiée pour Hernandez

Selon les informations de L’Équipe, Luis Campos, le directeur du football du Paris Saint-Germain, aurait obtenu l'accord de principe de Lucas Hernandez. Arrivé au Bayern Munich en 2019, l'ancien défenseur de l'Atlético de Madrid vivrait sa première expérience en Ligue 1 s'il venait à s'engager avec le club de la capitale. S'il est parvenu à étoffer considérablement son palmarès en Allemagne, avec notamment une Ligue des Champions remportée en 2020, Hernandez a également vu son séjour en Bavière tronqué par de nombreux pépins physiques.

L'idée de rebondir dans un environnement différent ferait son chemin dans l'esprit du joueur. Hernandez serait séduit par le projet du Paris Saint-Germain, où il retrouverait Kylian Mbappé, avec qui il a toujours entretenu d'excellentes relations. Polyvalent - il peut jouer dans l'axe ou à gauche -, altruiste et dévoué, Lucas Hernandez présente un profil qui pourrait amener une plus-value dans un effectif jugé trop tendre cette saison.