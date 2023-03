Mercato - PSG : Erling Haaland dans le viseur pour cet été !

Le Paris Saint-Germain pourrait frapper un gros coup lors du prochain mercato estival avec Erling Haaland. Offre de 200 millions d’euros à venir ?

Plusieurs médias espagnols ont lâché une bombe ce dimanche : Paris, encore une fois éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, veut frapper un gros coup lors du prochain mercato estival en recrutant Erling Haaland à Manchester City !

Le PSG prêt à investir 200 M€

Selon nos confrères espagnols, le PSG serait prêt à investir 200 millions d’euros pour recruter le Norvégien, arrivé l’été dernier en Premier League et sous contrat jusqu’en 2027. Avant cela, le PSG devra se séparer de plusieurs joueurs (et des gros salaires qui vont avec) pour entrer dans les clous du fair-play financier.

À lire : six joueurs envisagés par le PSG pour mieux entourer Mbappé

Problème : City, propriété des Émirats Arabes Unis, lesquels ne sont pas les plus grands amis du Qatar, risque de dire non. Et la fameuse clause à 200 millions d’euros de l’ancien de Dortmund ne sera active qu’à partir de l’été 2024, avant de descendre à 175 millions d’euros l’année suivante.

Quid d’Osimhen ?

Une information à prendre avec des pincettes, bien évidemment, puisqu’un autre buteur a été annoncé dans le viseur parisien en la personne de Victor Osimhen, lequel ferait partie d’une liste de six joueurs envisagés par les champions de France pour (mieux) entourer Kylian Mbappé la saison prochaine.