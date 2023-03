Mercato - PSG : 6 joueurs visés pour entourer Kylian Mbappé

Le PSG pense à six joueurs pour mieux entourer Kylian Mbappé la saison prochaine. Parmi eux, Bernardo Silva ou encore Victor Osimhen, selon AS.

Le PSG s’est (encore) manqué en Ligue des Champions, et il va (encore) recruter cet été pour tenter de faire mieux lors du prochain exercice. Les Parisiens, qui n’ont plus que la Ligue 1 à jouer, ont donc déjà commencé à plancher sur le prochain mercato, avec six noms en tête pour entourer l’homme qui sera au coeur du projet parisien : Kylian Mbappé.

Osimhen dans le viseur

Les mêmes promesses avaient été faites à l’international français l’été dernier, mais sans suite. Il a visiblement décidé de donner une seconde chance à sa direction, laquelle va tenter de lui apporter le N°9 tant attendu. L’heureux élu pourrait s’appeler Victor Osimhen, brillant avec Naples, selon les informations d’AS. Mais l’ancien Lillois risque de coûter (très) cher…

D’autres belles idées devant

Toujours dans le secteur offensif, la direction parisienne pense encore à Rayan Cherki, pour qui le PSG a déjà manifesté son intérêt l’hiver dernier. Le nom de Gonçalo Ramos, «révélation» de la saison du côté de Benfica et de la sélection portugaise, circule également selon AS. Au milieu de terrain, les champions de France tenteront de convaincre Bernardo Silva, et surtout Manchester City.

Un problème de budget ?

Problème : tous ces joueurs coûteront très cher, et le PSG ne disposera pas d’un énorme budget. Pour l’instant, on parle d’une enveloppe de 80 millions, laquelle pourrait grossir en fonction des ventes. Mais tous les joueurs précédemment mentionnés coûteront ce prix-là, voire plus concernant Osimhen. Seul Cherki, en fin de contrat dans un an et trois mois, sera disponible à un prix abordable.

Skriniar arrive, Torres envisagé

Enfin, concernant la défense, le PSG a d’ores et déjà bouclé l’arrivée de Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan. Une valeur sûre, recrutée «gratuitement» en fin de contrat (moyennant une grosse prime à la signature et le salaire qui va avec, ndlr). En plus du Slovaque, Paris pense à Pau Torres, lequel sera à un an de la fin de son bail à Villarreal cet été. Abordable, donc.