Meunier : "Trouver un beau point de chute si le PSG ne veut pas prolonger l'aventure"

En manque de temps de jeu, le latéral belge n'exclut aucun scénario. Il aimerait rester au PSG, voir même prolonger mais n'écarte pas un départ.

Titulaire dix-huit fois en cette saison, Thomas Meunier n'a pas eu le temps de jeu auquel il aspirait. En concurrence avec Dani Alves au poste de latéral droit, mais aussi de la recrue estivale, Thilo Kehrer, l'international belge a débuté la saison dans le onze de départ de Thomas Tuchel, mais a perdu sa place au fil de la saison. En fin de contrat en juin 2020 avec le PSG, Thomas Meunier n'a toujours pas prolongé son contrat et est même régulièrement annoncé dans des rumeurs de départ.

Au micro de la RTBF, Thomas Meunier a une nouvelle fois été invité à commenter ses souhaits pour son avenir et les rumeurs de transfert : "Le club et la direction le savent, j’aimerais terminer mon contrat au PSG ou pourquoi pas le prolonger. Si cela se fait, tant mieux et si cela ne se fait pas, on verra ce qu’il est possible de faire et on ira voir ailleurs. Au niveau des rumeurs, je suis cité un peu partout. Il n’y a que des beaux clubs qui sortent (sourire)".

"Le PSG offre une certaine visibilité"

" , la Juve, Dortmund, ce sont juste des clubs exceptionnels. Mais c’est cela aussi la chance de pouvoir évoluer dans un club comme le Paris-Saint-Germain car, même avec peu de temps de jeu, on t’offre une certaine visibilité. On sait que le PSG investit rarement sur des joueurs qui n’en valent pas la peine entre guillemets. J’espère donc trouver un beau point de chute si le PSG ne souhaite pas prolonger l’aventure", a ajouté l'international belge.

Interrogé au micro de Canal + samedi après le dernier match du PSG, Thomas Meunier était dans le flou : "Comme je l’ai dit, j’ai rien de clair en fait, que ce soit vis-à-vis du club ou du moi. Les gens se renseignent, à gauche, à droite, mais il me reste encore un an de contrat. Le club connaît ma position, j’ai toujours dit que je voulais rester. Après, est-ce que je conviens ou pas, est-ce qu’ils veulent changer un peu le cycle parisien ? Rien n’est très clair pour le moment donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Je pense qu’on aura des nouvelles pendant les vacances".

Le flou est total concernant l'avenir de Thomas Meunier. Nul doute que le PSG ne voudra pas risquer de perdre l'international belge sans la moindre contrepartie à l'été 2020 et pourrait être tenté de s'en séparer lors du prochain mercato estival, à moins de le prolonger. Arrivé en 2016 dans la capitale française, Thomas Meunier est à un virage de sa carrière et de son aventure au Paris-Saint Germain.