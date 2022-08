MERCATO | Le PSG s'active au rayon des départs

Le mercato d'été ferme ses portes jeudi soir et le PSG cherche à se séparer de plusieurs joueurs avant la date limite.

A moins de 48 heures de la fin du mercato, le PSG est parvenu à trouver des portes de sortie à ses indésirables comme Gueye, Paredes ou Kurzawa, GOAL fait le point sur les dossiers chauds.

Paredes vers un prêt à la Juventus en prêt avec option d'achat

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Leandro Paredes s'annonçait chez les Bianconeri. Ces dernières heures, la Juventus de Turin et Paris sont parvenus à se mettre d'accord alors que le joueur avait fait part à Galtier de son envie de partir. Ce sera en prêt avec une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus comme révélé par GOAL.

Idrissa Gueye de retour à Everton

Depuis plusieurs semaines, Idrissa Gueye négocie avec Everton, son ancien club (2016-2019). Des négociations qui ont duré car le Sénégalais espérait récupérer des indemnités de la part du PSG puisqu'il a accepté de rejoindre les Toffees avec une baisse de salaire importante.

Gueye, qui est parti pour l'Angleterre mardi soir, a passé sa visite médicale mercredi matin. Le joueur doit ensuite signer un contrat de deux années plus une autre en option.

Kurzawa va rejoindre Fulham

Promu en Premier League, Fulham effectue un bon début de saison (grâce à son buteur vedette Mitrovic) mais cherche à se renforcer sur le plan défensif.

Et les Cottagers sont sur le point de recruter Layvin Kurzawa. Le latéral français, qui n'a pas joué la moindre minute la saison dernière avec le PSG en L1 (9 minutes lors du Trophée des champions perdu face à Lille) a changé de représentants avant ce mercato estival.

Des représentants bien implantés en Angleterre et qui lui ont ouvert les portes de la Premier League. Lassé par sa situation au PSG, Kurzawa avait envie de changer d'air et est séduit par le club londonien et une cadre de vie qui l'importe beaucoup. Ce sera un prêt sec.

Edouard Michut prêté à Sunderland

Formé au PSG (il y est arrivé en 2016 et est passé pro en 2020), Edouard Michut n'a joué que huit matches en deux saisons et va rebondir à Sunderland, l'équipe devenue célèbre grâce à Netflix et qui évolue en Championship, la deuxième division anglaise.

Après de longues négociations et des relations tendues entre Luis Campos et le joueur, les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente autour d'un prêt avec une option d'achat de cinq millions d'euros.

Keylor Navas, parti pour rester ?

N'aimant pas pratiquer l'alternance au poste de gardien de but, Christophe Galtier a désigné Gianluigi Donnarumma n°1 pour la saison 2022-2023, reléguant de facto Keylor Navas au rang de remplaçant.

Le joueur, qui a fait part de son désir de quitter le PSG, a même donné son accord au Napoli pour rejoindre le club italien qui cherche un titulaire après le départ d'Ospina.

Mais le Costaricien va-t-il pour autant quitter le PSG ? Les négociations entre le PSG et Naples se sont refroidies et lors de la conférence de presse de Toulouse-PSG, Christophe Galtier a réaffirmé que Navas était parisien : « C'est aujourd'hui un gardien du PSG et il sera dans le groupe ».

Abdou Diallo dans le viseur de Leipzig

Le défenseur sénégalais a plusieurs touches tout au long de l'été. Certaines plus sérieuses comme Naples et le Milan AC mais il a finalement refusé de rejoindre le vainqueur de la Serie A.

Diallo ne sera pas dans le groupe parisien pour Toulouse puisque le RB Leipzig a ouvert les discussions avec Paris afin d'obtenir sa venue en prêt avec option d'achat. Facilité par les bonnes relations entre les deux clubs, les négociations pourraient aller vites.